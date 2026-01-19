Сторонники Карапетяна зарегистрировали партию в Армении

ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Члены возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном движения "По-нашему" зарегистрировали в Армении партию "Сильная Армения", сообщается на сайте госрегистра республики.
Информация о регистрации размещена на сайте. В качестве адреса указана улица Терьяна, 69 - офис принадлежащей Карапетяну группы компаний "Ташир".
По данным онлайн-издания civilnet.am, партию зарегистрировали члены движения "По-нашему" Алексан Алексанян, Ашот Фарсян и Лена Матевосян.
Ранее сторонники Карапетяна объявили о создании бизнесменом неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планировали сформировать новую политическую силу в Армении.
В минувшую пятницу Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили его в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон" - изолятор при СНБ Армении, хотя вопрос о мере пресечения рассматривался в суде первой инстанции. В тот же день Антикоррупционный суд продлил Карапетяну домашний арест.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
