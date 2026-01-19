Региональный этап чемпионата "Профессионалы" состоится в Смоленске

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Профессионалы" 2026 года пройдет в Смоленске с 1 по 6 марта во дворце спорта "Юбилейный", сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.

Торжественная церемония открытия состоится 2 марта в КДЦ "Губернский". Планируется проведение соревнований по 10 компетенциям.

В правительстве Смоленской области прошло первое заседание организационного комитета регионального этапа чемпионата "Профессионалы", который проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". На мероприятии обсудили итоги прошлогоднего мероприятия и план проведения чемпионата-2026, который пройдет с 1 по 6 марта.

В прошлом году региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"-2025 проходил на 18 площадках, среди которых центральной стал дворец спорта "Юбилейный". В нем приняли участие 204 конкурсанта, соревнуясь в 38 компетенциях, включая 31 основную возрастную категорию и семь юниорских. Оценивали участников 350 экспертов — это преподаватели, мастера производственного обучения и представители работодателей, которые выступали в роли индустриальных экспертов.

Более 100 партнеров обеспечили мероприятие необходимыми материалами, подарками и сувенирами, также предложили участникам программы стажировок. Мероприятие посетили свыше 7 тысяч гостей, а победителями и призерами стали 117 участников. Также в прошлом году впервые в Смоленской области прошел итоговый (межрегиональный) этап чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Флористика" и "Флористика — Юниоры".

Смоляне достойно проявили себя в финале прошлогоднего чемпионата. Так, в Нижнем Новгороде проходили соревновался по компетенции "Программные решения для бизнеса", третье место в них занял студент Смоленской академии профессионального образования Кирилл Грибачев. На соревнованиях по компетенции "Геопространственная цифровая инженерия", которые прошли в Санкт-Петербурге, второе место в командном зачете занял студент Смоленской академии градостроительства и архитектуры Максим Шарапов.

В рамках индустриального зачета в финале от Смоленской области приняли участие молодые специалисты. По итогу соревнований по компетенции "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте" третье место занял сотрудник Смоленского центра организации работы железнодорожных станций Филиала ОАО "РЖД" Илья Егоров; по компетенции "Управление локомотивом" третье место в личном зачете и второе место в командном зачете занял сотрудник Эксплуатационного локомотивного депо Смоленск-Сортировочный филиала ОАО "РЖД" Дирекции тяги Иван Сильченков.

Предварительно известно, что чемпионат "Профессионалы"-2026 продет по 32 компетенциям основной возрастной категории и восьми юниорским, среди которых "Флористика-юниоры", "Дошкольное воспитание", "Электромонтаж", "Парикмахерское искусство", "Технологии моды", "Медицинский и социальный уход", "Разработка мобильных приложений — юниоры", "ВЕБ-технологии", "Графический дизайн — юниоры", "Туризм", "Поварское дело", "Сварочные технологии" и многие другие.

"Чемпионат "Профессионалы" — это крупнейшее событие в системе среднего профессионального образования, где перечень компетенций формируется в соответствии с актуальными запросами реального сектора экономики", — цитирует пресс-служба губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Он добавил, что особый акцент делается на профобразовании. В регионе уже создано пять образовательных кластеров в рамках федеральной программы "Профессионалитет". В 2026 году появится еще один кластер для подготовки педагогов.