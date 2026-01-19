Подозреваемого в серии убийств нашли почти через 20 лет в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв - РИА Новости. Следователи раскрыли убийства женщин, совершенные в 2004-2007 годах в Металлургическом районе Челябинска, задержан местный житель, подозреваемый в пяти убийствах и разбойных нападениях, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, весной 2007 года в Челябинске по улице Мира прохожий обнаружил тело 35-летней местной жительницы с колото-резаными ранами шеи и тела, у нее похитили сумку и сотовый. По горячим следам установить подозреваемого не удалось. После повторного анализа материалов уголовного дела был установлен владелец сим-карты, помещенной в похищенный телефон спустя месяц после убийства: тогда мужчина пояснил, что нашел телефон, а также обеспечил себе алиби.
В ходе повторной отработки лиц проведен дополнительный допрос этого мужчины, в итоге он дал признательные показания об убийстве женщины, которое он совершил в алкогольном опьянении. Кроме того, была установлена причастность фигуранта к убийству еще четырех женщин, совершенных в 2004-2005 годах в Челябинске.
"В ходе расследования уголовного дела собраны доказательства вины в совершении всех преступлений. Установлено, что в 2004-2005 годах в темное время суток мужчина напал еще на четверых в возрасте от 39 до 65 следовавших на работу либо с нее женщин, нанеся множественные удары ножом по различным частям тела, причинив телесные повреждения, от которых они скончались, а также у двоих похитил сумки с личным имуществом", - говорится в сообщении.
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктами "в" частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой), пунктами "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем), уточняется в сообщении.
