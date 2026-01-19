Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в серии убийств нашли почти через 20 лет в Челябинске - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 19.01.2026 (обновлено: 11:46 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/chelyabinsk-2068732430.html
Подозреваемого в серии убийств нашли почти через 20 лет в Челябинске
Подозреваемого в серии убийств нашли почти через 20 лет в Челябинске - РИА Новости, 19.01.2026
Подозреваемого в серии убийств нашли почти через 20 лет в Челябинске
Следователи раскрыли убийства женщин, совершенные в 2004-2007 годах в Металлургическом районе Челябинска, задержан местный житель, подозреваемый в пяти... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:19:00+03:00
2026-01-19T11:46:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068739765_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_e7b77ca817a91feeb4481d4f4ca522ae.jpg
https://ria.ru/20251222/kaliningrad-2063805293.html
https://ria.ru/20251217/sud-2062684677.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068739765_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_b43114cf23d1a0d1bbbaa78524904637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемого в серии убийств нашли почти через 20 лет в Челябинске

В Челябинске задержали подозреваемого в пяти убийствах женщин в 2004-2007 годах

© СУ СК России по Челябинской областиСледственные действия по делу о совершении серии убийств женщин и разбойных нападений в Челябинске
Следственные действия по делу о совершении серии убийств женщин и разбойных нападений в Челябинске - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© СУ СК России по Челябинской области
Следственные действия по делу о совершении серии убийств женщин и разбойных нападений в Челябинске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв - РИА Новости. Следователи раскрыли убийства женщин, совершенные в 2004-2007 годах в Металлургическом районе Челябинска, задержан местный житель, подозреваемый в пяти убийствах и разбойных нападениях, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, весной 2007 года в Челябинске по улице Мира прохожий обнаружил тело 35-летней местной жительницы с колото-резаными ранами шеи и тела, у нее похитили сумку и сотовый. По горячим следам установить подозреваемого не удалось. После повторного анализа материалов уголовного дела был установлен владелец сим-карты, помещенной в похищенный телефон спустя месяц после убийства: тогда мужчина пояснил, что нашел телефон, а также обеспечил себе алиби.
Обвиняемый в убийстве трех женщин в Калининграде в 1999 году - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Калининграде раскрыли убийство трех женщин, совершенное в 1999 году
22 декабря 2025, 12:28
В ходе повторной отработки лиц проведен дополнительный допрос этого мужчины, в итоге он дал признательные показания об убийстве женщины, которое он совершил в алкогольном опьянении. Кроме того, была установлена причастность фигуранта к убийству еще четырех женщин, совершенных в 2004-2005 годах в Челябинске.
"В ходе расследования уголовного дела собраны доказательства вины в совершении всех преступлений. Установлено, что в 2004-2005 годах в темное время суток мужчина напал еще на четверых в возрасте от 39 до 65 следовавших на работу либо с нее женщин, нанеся множественные удары ножом по различным частям тела, причинив телесные повреждения, от которых они скончались, а также у двоих похитил сумки с личным имуществом", - говорится в сообщении.
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктами "в" частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой), пунктами "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем), уточняется в сообщении.
Как поясняет пресс-служба ГУМВД России по региону, житель города Коркино 1968 года рождения по ходатайству следователя СК заключен под стражу.
Житель Архангельской области, признанный виновным в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней в 1969 году - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Мурманске мужчину осудили за убийство, совершенное 56 лет назад
17 декабря 2025, 15:53
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала