Подозреваемого в серии убийств нашли почти через 20 лет в Челябинске

В ходе повторной отработки лиц проведен дополнительный допрос этого мужчины, в итоге он дал признательные показания об убийстве женщины, которое он совершил в алкогольном опьянении. Кроме того, была установлена причастность фигуранта к убийству еще четырех женщин, совершенных в 2004-2005 годах в Челябинске.

"В ходе расследования уголовного дела собраны доказательства вины в совершении всех преступлений. Установлено, что в 2004-2005 годах в темное время суток мужчина напал еще на четверых в возрасте от 39 до 65 следовавших на работу либо с нее женщин, нанеся множественные удары ножом по различным частям тела, причинив телесные повреждения, от которых они скончались, а также у двоих похитил сумки с личным имуществом", - говорится в сообщении.