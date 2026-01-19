Экс-партнер Чекалиных заявил в суде, что изобличил членов преступной группы

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк заявил в Гагаринском суде Москвы, что признает вину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также что его показания позволили изобличить членов преступной группы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Вину признаю", - сказал Вишняк, который ранее заключил досудебное соглашение со следствием.

Судят его в особом порядке, что позволяет рассчитывать на более мягкое наказание.

"Я согласен с обвинением, дал признательные показания - изобличил членов преступной группы. Ранее данные показания подтверждаю", - добавил он.

Гагаринский суд Москвы также рассматривает по существу дело Валерии и Артема Чекалиных . Чекалин в суде частично признал вину, а также попросил разрешить ему продать загородный коттедж в Истринском районе Подмосковья для уплаты налогов. Его бывшая супруга Лерчек вину не признала. Она заявила в суде, что занималась подготовкой фото- и видеоматериалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась. Блогер просила вернуть ювелирные украшения и часы, изъятые в ходе обыска, однако суд отказал.

Кроме того, в понедельник выступили два сотрудника Федеральной налоговой службы. Один из экспертов заявил, что нарушения валютного законодательства выявлены не были.