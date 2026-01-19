Рейтинг@Mail.ru
Экс-партнер Чекалиных заявил в суде, что изобличил членов преступной группы - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 19.01.2026 (обновлено: 21:25 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/chekaliny-2068844354.html
Экс-партнер Чекалиных заявил в суде, что изобличил членов преступной группы
Экс-партнер Чекалиных заявил в суде, что изобличил членов преступной группы - РИА Новости, 19.01.2026
Экс-партнер Чекалиных заявил в суде, что изобличил членов преступной группы
Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк заявил в Гагаринском суде Москвы, что признает вину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также что его... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:08:00+03:00
2026-01-19T21:25:00+03:00
происшествия
оаэ
москва
истринский район
артем чекалин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068846158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecb2d40b18ed58fdad7bcca2ba6945f5.jpg
https://ria.ru/20251222/chekalin-2063893563.html
https://ria.ru/20251201/sud-2058836352.html
оаэ
москва
истринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068846158_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8c827831b29525c04c003069b365099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оаэ, москва, истринский район, артем чекалин
Происшествия, ОАЭ, Москва, Истринский район, Артем Чекалин
Экс-партнер Чекалиных заявил в суде, что изобличил членов преступной группы

Экс-партнер Чекалиных Вишняк признал в суде вину по делу о выводе 250 млн рублей

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramРоман Вишняк в зале суда
Роман Вишняк в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Роман Вишняк в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Бывший партнер Чекалиных Роман Вишняк заявил в Гагаринском суде Москвы, что признает вину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также что его показания позволили изобличить членов преступной группы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вину признаю", - сказал Вишняк, который ранее заключил досудебное соглашение со следствием.
Артем Чекалин на заседании суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Чекалин заявил, что Вишняк должен ему и Лерчек около 200 миллионов рублей
22 декабря 2025, 16:48
Судят его в особом порядке, что позволяет рассчитывать на более мягкое наказание.
"Я согласен с обвинением, дал признательные показания - изобличил членов преступной группы. Ранее данные показания подтверждаю", - добавил он.
Гагаринский суд Москвы также рассматривает по существу дело Валерии и Артема Чекалиных. Чекалин в суде частично признал вину, а также попросил разрешить ему продать загородный коттедж в Истринском районе Подмосковья для уплаты налогов. Его бывшая супруга Лерчек вину не признала. Она заявила в суде, что занималась подготовкой фото- и видеоматериалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась. Блогер просила вернуть ювелирные украшения и часы, изъятые в ходе обыска, однако суд отказал.
Кроме того, в понедельник выступили два сотрудника Федеральной налоговой службы. Один из экспертов заявил, что нарушения валютного законодательства выявлены не были.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Суд рассмотрит дело Чекалиных о выводе денег в ОАЭ
1 декабря 2025, 08:42
 
ПроисшествияОАЭМоскваИстринский районАртем Чекалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала