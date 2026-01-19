"Чебурашка 2" третью неделю подряд возглавил кинопрокат

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Триумфатор российского кинопроката — фильм "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко — третью неделю удерживает лидерство, заработав в России и СНГ за прошедшие выходные 345 миллионов рублей, следует из данных портала kinobusiness.com.
По сведениям портала, на второй строчке оказалась "Горничная" — голливудский релиз с американскими актрисами Сидни Суини и Амандой Сейфрид, киносборы которой за выходные составили 167,5 миллиона рублей.
Третьей стала картина режиссера Сарика Андреасяна "Простоквашино", кассовые сборы которой за выходные составили 131,5 миллиона рублей, следует из информации портала.
По данным портала, четвертую позицию заняло кино "Буратино", заработавшее за выходные 123,9 миллиона рублей.
Замыкает пятерку премьера байопика "Марти Великолепный" с франко-американским актером Тимоти Шаламе, заработавшая за выходные 73 миллиона рублей, следует из сведений портала.