"Чебурашка 2" третью неделю подряд возглавил кинопрокат - РИА Новости, 19.01.2026
Культура
 
01:56 19.01.2026 (обновлено: 08:43 19.01.2026)
"Чебурашка 2" третью неделю подряд возглавил кинопрокат
"Чебурашка 2" третью неделю подряд возглавил кинопрокат - РИА Новости, 19.01.2026
"Чебурашка 2" третью неделю подряд возглавил кинопрокат
Триумфатор российского кинопроката — фильм "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко — третью неделю удерживает лидерство, заработав в России и СНГ за прошедшие... РИА Новости, 19.01.2026
россия, дмитрий дьяченко, сидни суини, аманда сейфрид, снг
Россия, Дмитрий Дьяченко, Сидни Суини, Аманда Сейфрид, СНГ, Культура
"Чебурашка 2" третью неделю подряд возглавил кинопрокат

"Чебурашка 2" заработал 345 миллионов рублей в РФ и СНГ за выходные

© Предоставлено пресс-службой ВГТРККадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Предоставлено пресс-службой ВГТРК
Кадр из фильма "Чебурашка 2". Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Триумфатор российского кинопроката — фильм "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко — третью неделю удерживает лидерство, заработав в России и СНГ за прошедшие выходные 345 миллионов рублей, следует из данных портала kinobusiness.com.
По сведениям портала, на второй строчке оказалась "Горничная" — голливудский релиз с американскими актрисами Сидни Суини и Амандой Сейфрид, киносборы которой за выходные составили 167,5 миллиона рублей.
Третьей стала картина режиссера Сарика Андреасяна "Простоквашино", кассовые сборы которой за выходные составили 131,5 миллиона рублей, следует из информации портала.
По данным портала, четвертую позицию заняло кино "Буратино", заработавшее за выходные 123,9 миллиона рублей.
Замыкает пятерку премьера байопика "Марти Великолепный" с франко-американским актером Тимоти Шаламе, заработавшая за выходные 73 миллиона рублей, следует из сведений портала.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Новогодний триумф — 2026: феномен успеха "Чебурашки 2" в цифрах и фактах
13 января, 08:01
 
КультураРоссияДмитрий ДьяченкоСидни СуиниАманда СейфридСНГ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
