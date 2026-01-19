Полиция нашла школьников, поджегших волосы прохожей в Чебоксарах

"Сотрудниками полиции была проведена проверка, в результате которой установлены личности юных чебоксарцев, устроивших огненные игры в центре города. Один из школьников, который распылил и поджег дезодорант в непосредственной близости от 17-летней посетительницы торгового центра, пояснил, что не ожидал такого быстрого распространения огня на одежде и волосах", - говорится в сообщении.