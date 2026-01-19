https://ria.ru/20260119/cheboksary-2068853947.html
Полиция нашла школьников, поджегших волосы прохожей в Чебоксарах
Полиция нашла школьников, поджегших волосы прохожей в Чебоксарах - РИА Новости, 19.01.2026
Полиция нашла школьников, поджегших волосы прохожей в Чебоксарах
Полицейские в Чебоксарах установили личности школьников, игравших с огнем на улице и поджегших одежду и волосы прохожей, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 19.01.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости.
Полицейские в Чебоксарах установили личности школьников, игравших с огнем на улице и поджегших одежду и волосы прохожей, сообщает
МВД Чувашии.
Пятнадцатого января в полицию обратилась мама 17-летней девушки, которой дети подожгли волосы и верхнюю одежду возле торгового центра. Девушка сумела быстро предотвратить распространение огня и серьезных последствий детской шалости удалось избежать.
"Сотрудниками полиции была проведена проверка, в результате которой установлены личности юных чебоксарцев, устроивших огненные игры в центре города. Один из школьников, который распылил и поджег дезодорант в непосредственной близости от 17-летней посетительницы торгового центра, пояснил, что не ожидал такого быстрого распространения огня на одежде и волосах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении родителей 11-летних школьников, которые незадолго до инцидента похитили в торговом учреждении дезодоранты и зажигалки, составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ
"Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
Подчеркивается, что один из них состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с 2023 года.