https://ria.ru/20260119/chanel-2068776052.html
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 19.01.2026
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Ушедший из России модный дом Chanel хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:14:00+03:00
2026-01-19T13:14:00+03:00
2026-01-19T13:14:00+03:00
в мире
россия
украина
chanel
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
louis vuitton
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934907911_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_db4d8fba96ff4b4ed007d06b6578c5a7.jpg
https://ria.ru/20260112/mersedes-2067427102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934907911_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_100eb1e20593edb163f49b02a92f1e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, chanel, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), louis vuitton
В мире, Россия, Украина, Chanel, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Louis Vuitton
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Chanel подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России