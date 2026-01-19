Рейтинг@Mail.ru
13:14 19.01.2026
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Ушедший из России модный дом Chanel хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 19.01.2026
в мире, россия, украина, chanel, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), louis vuitton
В мире, Россия, Украина, Chanel, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Louis Vuitton
Логотип Chanel на здании в Москве
Логотип Chanel на здании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ушедший из России модный дом Chanel хочет зарегистрировать в России одноименный товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку в январе. В качестве заявителя указана компания "Шанель САРЛ".
Под соответствующим брендом в Россиии хотят продавать декоративные украшения из обычного металла, статуэтки настольные, мешочки из текстиля для хранения.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
В миреРоссияУкраинаChanelФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Louis Vuitton
 
 
