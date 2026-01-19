Рейтинг@Mail.ru
"Уже пора": в Британии призвали уволить Каллас после слов о России - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 19.01.2026 (обновлено: 12:24 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/britaniya-2068685185.html
"Уже пора": в Британии призвали уволить Каллас после слов о России
"Уже пора": в Британии призвали уволить Каллас после слов о России - РИА Новости, 19.01.2026
"Уже пора": в Британии призвали уволить Каллас после слов о России
Главе дипломатии ЕС Кае Каллас нужно найти замену после ее недавнего заявления о России и Гренландии, такое мнение высказал британский военный аналитик... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T06:55:00+03:00
2026-01-19T12:24:00+03:00
в мире
гренландия
россия
китай
кайя каллас
александр меркурис
евросоюз
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059714368_0:94:2816:1678_1920x0_80_0_0_38934b325718719c78e894c2c706de0b.jpg
https://ria.ru/20260118/dmitriev-2068584648.html
https://ria.ru/20260118/kallas-2068560701.html
https://ria.ru/20260115/evropa-2067975537.html
гренландия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059714368_166:0:2667:1876_1920x0_80_0_0_598a55d94c8031238296e80c17d72c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, китай, кайя каллас, александр меркурис, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Россия, Китай, Кайя Каллас, Александр Меркурис, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
"Уже пора": в Британии призвали уволить Каллас после слов о России

Меркурис: Каллас нужно найти замену после слов о России и Гренландии

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Главе дипломатии ЕС Кае Каллас нужно найти замену после ее недавнего заявления о России и Гренландии, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Для Каллас вполне понятно, что в Гренландии нет российской угрозы, а идея китайской угрозы сродни фантастике. Каллас просто хочет поднять тему России и Китая, что доказывает ее настоящую одержимость. Ей просто пора уже найти замену, чтобы помочь справиться с этим", — пояснил он.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Фон дер Ляйен и Каллас живут в мире времен Байдена, считает Дмитриев
Вчера, 10:07
По словам эксперта, будучи прибалтийским политиком, Каллас везде видит якобы российскую угрозу и пытается сохранить альянс с США любой ценой, пусть и используя очевидную ложь.
"Глубоко внутри она чувствует, что после того, как балтийские государства крайне неумело управляли своими отношениями с Россией, единственная безопасность, которая еще есть у Прибалтики, заключается в сохранении альянса с США", — сказал Меркурис.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Каллас беспокоится, что пошлины США приведут к обнищанию Европы и Америки
Вчера, 00:51
Каллас в воскресенье заявила, что Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками по поводу судьбы Гренландии.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в десять процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Европе призвали к отставке Каллас, пишут СМИ
15 января, 08:57
 
В миреГренландияРоссияКитайКайя КалласАлександр МеркурисЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала