"Уже пора": в Британии призвали уволить Каллас после слов о России

Каллас в воскресенье заявила, что Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками по поводу судьбы Гренландии.

Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.