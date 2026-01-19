"Уже пора": в Британии призвали уволить Каллас после слов о России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Главе дипломатии ЕС Кае Каллас нужно найти замену после ее недавнего заявления о России и Гренландии, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Для Каллас вполне понятно, что в Гренландии нет российской угрозы, а идея китайской угрозы сродни фантастике. Каллас просто хочет поднять тему России и Китая, что доказывает ее настоящую одержимость. Ей просто пора уже найти замену, чтобы помочь справиться с этим", — пояснил он.
По словам эксперта, будучи прибалтийским политиком, Каллас везде видит якобы российскую угрозу и пытается сохранить альянс с США любой ценой, пусть и используя очевидную ложь.
"Глубоко внутри она чувствует, что после того, как балтийские государства крайне неумело управляли своими отношениями с Россией, единственная безопасность, которая еще есть у Прибалтики, заключается в сохранении альянса с США", — сказал Меркурис.
Каллас в воскресенье заявила, что Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками по поводу судьбы Гренландии.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в десять процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
