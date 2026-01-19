Рейтинг@Mail.ru
Священник из Суджи, раненный при атаке БПЛА, лишился левого глаза - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 19.01.2026 (обновлено: 17:55 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/bpla-2068858160.html
Священник из Суджи, раненный при атаке БПЛА, лишился левого глаза
Священник из Суджи, раненный при атаке БПЛА, лишился левого глаза - РИА Новости, 19.01.2026
Священник из Суджи, раненный при атаке БПЛА, лишился левого глаза
Получивший серьезные ранения в результате атаки украинского беспилотника священнослужитель из курской Суджи перенес несколько сложных операций, лишился левого... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:49:00+03:00
2026-01-19T17:55:00+03:00
происшествия
суджа
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068858776_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aaa377631e86b9bf0cbb8bf1f9b893e1.jpg
https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html
суджа
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068858776_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c403d82fb3e30aa3314d295e73511da4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, суджа, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Суджа, Курская область, Александр Хинштейн
Священник из Суджи, раненный при атаке БПЛА, лишился левого глаза

Хинштейн: раненный при атаке дрона священник из Суджи лишился левого глаза

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramГубернатор Курской области Александр Хинштейн навещает пострадавшего от атаки FPV-дрона настоятеля Свято-Троицкого храма протоиерея Евгения Шестопалова
Губернатор Курской области Александр Хинштейн навещает пострадавшего от атаки FPV-дрона настоятеля Свято-Троицкого храма протоиерея Евгения Шестопалова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Губернатор Курской области Александр Хинштейн навещает пострадавшего от атаки FPV-дрона настоятеля Свято-Троицкого храма протоиерея Евгения Шестопалова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 19 янв - РИА Новости. Получивший серьезные ранения в результате атаки украинского беспилотника священнослужитель из курской Суджи перенес несколько сложных операций, лишился левого глаза, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Шестого января Хинштейн сообщал, что настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов ранен в Курской области в результате атаки дрона.
"Вера в Бога и сила духа способны творить чудеса. Наконец сумел пообщаться (по видеосвязи) с настоятелем Свято-Троицкого храма в Судже протоиреем Евгением Шестопаловым, который серьёзно пострадал от вражеского беспилотника в начале января и сейчас находится на лечении в столичном госпитале. Отец Евгений перенёс несколько сложнейших операций, к сожалению, лишился левого глаза, на лице огромное количество швов", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что несмотря на пережитое, священнослужитель не падает духом.
"Помогает поддержка близких и вера. Отец Евгений рассказал, как трепетно и внимательно к нему относятся медики, которые делают всё, чтобы он скорее шёл на поправку. Увы, это уже второй случай, когда батюшка попадает под удар врага. Говорит, что понимает все риски, но поделать ничего с собой не может: знает, что он нужен там. Желаю отцу Евгению скорейшего выздоровления: мы очень ждём его дома на Курской земле", - сообщил глава региона.
Успенский кафедральный собор в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Украинский беспилотник атаковал Успенский собор в Рыльске
8 июня 2025, 21:30
 
ПроисшествияСуджаКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала