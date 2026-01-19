https://ria.ru/20260119/bpla-2068858160.html
Священник из Суджи, раненный при атаке БПЛА, лишился левого глаза
2026-01-19T17:49:00+03:00
происшествия
суджа
курская область
александр хинштейн
суджа
курская область
2026
КУРСК, 19 янв - РИА Новости.
Получивший серьезные ранения в результате атаки украинского беспилотника священнослужитель из курской Суджи перенес несколько сложных операций, лишился левого глаза, сообщил
губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Шестого января Хинштейн
сообщал, что настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов ранен в Курской области
в результате атаки дрона.
"Вера в Бога и сила духа способны творить чудеса. Наконец сумел пообщаться (по видеосвязи) с настоятелем Свято-Троицкого храма в Судже
протоиреем Евгением Шестопаловым, который серьёзно пострадал от вражеского беспилотника в начале января и сейчас находится на лечении в столичном госпитале. Отец Евгений перенёс несколько сложнейших операций, к сожалению, лишился левого глаза, на лице огромное количество швов", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что несмотря на пережитое, священнослужитель не падает духом.
"Помогает поддержка близких и вера. Отец Евгений рассказал, как трепетно и внимательно к нему относятся медики, которые делают всё, чтобы он скорее шёл на поправку. Увы, это уже второй случай, когда батюшка попадает под удар врага. Говорит, что понимает все риски, но поделать ничего с собой не может: знает, что он нужен там. Желаю отцу Евгению скорейшего выздоровления: мы очень ждём его дома на Курской земле", - сообщил глава региона.