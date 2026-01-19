Священник из Суджи, раненный при атаке БПЛА, лишился левого глаза

"Помогает поддержка близких и вера. Отец Евгений рассказал, как трепетно и внимательно к нему относятся медики, которые делают всё, чтобы он скорее шёл на поправку. Увы, это уже второй случай, когда батюшка попадает под удар врага. Говорит, что понимает все риски, но поделать ничего с собой не может: знает, что он нужен там. Желаю отцу Евгению скорейшего выздоровления: мы очень ждём его дома на Курской земле", - сообщил глава региона.