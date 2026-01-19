Рейтинг@Mail.ru
"Никаких разрешений": журналист высказался о действиях России
07:44 19.01.2026
"Никаких разрешений": журналист высказался о действиях России
"Никаких разрешений": журналист высказался о действиях России - РИА Новости, 19.01.2026
"Никаких разрешений": журналист высказался о действиях России
У ЕС нет морального права указывать России, как себя вести, заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю.
2026-01-19T07:44:00+03:00
2026-01-19T07:44:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
чей боуз
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, чей боуз
В мире, Россия, Украина, Европа, Чей Боуз
"Никаких разрешений": журналист высказался о действиях России

Боуз: у ЕС нет морального права указывать России, как себя вести

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. У ЕС нет морального права указывать России, как себя вести, заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю.
«
"Россия не ожидает и не должна ожидать никаких разрешений от Евросоюза", — сказал он.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
По словам эксперта, Европа превратилась в такую же диктатуру, как и Украина, где всем управляют правительства, которые никто не избирал.
"Я не вижу никого — даже в самых антироссийских кругах — кто сказал бы, что у Европы остался хоть какой-то моральный авторитет", — резюмировал Боуз.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.
При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
Флажки на столе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В миреРоссияУкраинаЕвропаЧей Боуз
 
 
