МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. У ЕС нет морального права указывать России, как себя вести, заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю.
«
"Россия не ожидает и не должна ожидать никаких разрешений от Евросоюза", — сказал он.
"Я не вижу никого — даже в самых антироссийских кругах — кто сказал бы, что у Европы остался хоть какой-то моральный авторитет", — резюмировал Боуз.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.
При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.