Обязанности президента Болгарии будет исполнять Йотова, подтвердил Радев
Президент Болгарии Румен Радев подтвердил, что обязанности главы государства после его отставки будет исполнять вице-президент Илияна Йотова. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T20:40:00+03:00
