Обязанности президента Болгарии будет исполнять Йотова, подтвердил Радев
20:40 19.01.2026
Обязанности президента Болгарии будет исполнять Йотова, подтвердил Радев
Президент Болгарии Румен Радев подтвердил, что обязанности главы государства после его отставки будет исполнять вице-президент Илияна Йотова. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
болгария
румен радев
болгария
в мире, болгария, румен радев
В мире, Болгария, Румен Радев
Обязанности президента Болгарии будет исполнять Йотова, подтвердил Радев

Президент Болгарии Радев подтвердил, что его сменит вице-президент Йотова

Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев подтвердил, что обязанности главы государства после его отставки будет исполнять вице-президент Илияна Йотова.
Ранее Радев объявил, что подаст в отставку во вторник.
«

"Хочу отметить, что за девять лет на посту президента и вице-президента мы показали, что можем эффективно и слаженно работать, объединенные общей целью. Я убежден, что Илияна Йотова станет достойным главой государства", - заявил Радев в обращении к гражданам страны, которое транслировало Болгарское национальное телевидение (БНТ).

В Болгарии отказались обсуждать референдум по еврозоне
19 ноября 2025, 14:33
 
В миреБолгарияРумен Радев
 
 
