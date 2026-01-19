Президент Болгарии объявил об отставке

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев сообщил, что собирается уйти в отставку.
"Завтра я подам в отставку с поста президента Республики Болгария", — заявил он в обращении к гражданам.
Заявление об отставке должен утвердить конституционный суд, предварительно установив подлинность воли президента. Полномочия в таком случае до конца мандата перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой. Радев уже подтвердил, что та будет исполнять обязанности главы государства.
"Хочу отметить, что за девять лет на посту президента и вице-президента мы показали, что можем эффективно и слаженно работать", — сказал он.
В своем обращении Радев раскритиковал сложившуюся политическую систему. По его словам, существующая модель управления "имеет внешние признаки демократии, но функционирует по механизмам олигархии".
Политик известен критикой коррупции и активным участием в разрешении затяжных кризисов, для чего не раз назначал технические правительства.
Оппоненты Радева в Болгарии и на Западе часто называли его "пророссийским" лидером. Он последовательно выступает против военной помощи Киеву, поскольку поставки оружия лишь затягивают боевые действия, а ее сторонников считает "поджигателями войны".
В 2021 году политик назвал Крым российским, однако позже выступил с заявлением о "нарушении международного права в результате аннексии".
Болгария долгое время погружена в политический кризис. В декабре Народное собрание приняло отставку правительства во главе с премьер-министром Росеном Желязковым. Ее требовали участники массовых протестов, охвативших республику в начале прошлого месяца. Весной ожидаются досрочные парламентские выборы. Ранее таковые состоялись в октябре 2024-го, став седьмыми за 3,5 года.
