Президент Болгарии объявил об отставке - РИА Новости, 19.01.2026
20:21 19.01.2026 (обновлено: 22:47 19.01.2026)
Президент Болгарии объявил об отставке
Президент Болгарии объявил об отставке - РИА Новости, 19.01.2026
Президент Болгарии объявил об отставке
Президент Болгарии Румен Радев сообщил, что собирается уйти в отставку. РИА Новости, 19.01.2026
болгария
румен радев
в мире
болгария
болгария, румен радев, в мире
Болгария, Румен Радев, В мире
Президент Болгарии объявил об отставке

Президент Болгарии Радев во вторник подаст в отставку

Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Kenzo Tribouillard
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев сообщил, что собирается уйти в отставку.
«

"Завтра я подам в отставку с поста президента Республики Болгария", — заявил он в обращении к гражданам.

Заявление об отставке должен утвердить конституционный суд, предварительно установив подлинность воли президента. Полномочия в таком случае до конца мандата перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой. Радев уже подтвердил, что та будет исполнять обязанности главы государства.
"Хочу отметить, что за девять лет на посту президента и вице-президента мы показали, что можем эффективно и слаженно работать", — сказал он.
В своем обращении Радев раскритиковал сложившуюся политическую систему. По его словам, существующая модель управления "имеет внешние признаки демократии, но функционирует по механизмам олигархии".
Радев — пятый президент Болгарии, в эту должность он вступил в 2017 году. До этого с 2014-го по 2016 год был командующим ВВС Болгарии. На президентские выборы выдвигался как независимый кандидат при поддержке социалистов. В 2021-м его переизбрали на второй срок.
Политик известен критикой коррупции и активным участием в разрешении затяжных кризисов, для чего не раз назначал технические правительства.
Оппоненты Радева в Болгарии и на Западе часто называли его "пророссийским" лидером. Он последовательно выступает против военной помощи Киеву, поскольку поставки оружия лишь затягивают боевые действия, а ее сторонников считает "поджигателями войны".
В 2021 году политик назвал Крым российским, однако позже выступил с заявлением о "нарушении международного права в результате аннексии".
Болгария долгое время погружена в политический кризис. В декабре Народное собрание приняло отставку правительства во главе с премьер-министром Росеном Желязковым. Ее требовали участники массовых протестов, охвативших республику в начале прошлого месяца. Весной ожидаются досрочные парламентские выборы. Ранее таковые состоялись в октябре 2024-го, став седьмыми за 3,5 года.
БолгарияРумен РадевВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
