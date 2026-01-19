Рейтинг@Mail.ru
Боевики "Азова"* убили беспилотником двух сослуживцев, рассказали силовики
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 19.01.2026
Боевики "Азова"* убили беспилотником двух сослуживцев, рассказали силовики
Боевики "Азова"* убили беспилотником двух сослуживцев, рассказали силовики
Боевики националистического подразделения "Азов"* убили беспилотником двух своих сослуживцев после того, как они сдались в плен российским войскам в Харьковской РИА Новости, 19.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
2026
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боевики "Азова"* убили беспилотником двух сослуживцев, рассказали силовики

Боевики «Азова» убили беспилотником двух сослуживцев в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Боевики националистического подразделения "Азов"* убили беспилотником двух своих сослуживцев после того, как они сдались в плен российским войскам в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Наши военнослужащие успешно провели штурм опорного пункта боевиков "3-й штурмовой бригады" (бывший "Азов"* - ред.) на рубцовском направлении. В ходе боя двое боевиков сдались в плен", - сказал собеседник агентства.
Российские бойцы начали их конвоировать в тыл.
"В это время прямо над головами бойцов начал кружить FPV противника. Дрон ВСУ ударил по пленным, после чего нацики добили "своих" сбросом с "Бабы Яги" (тяжелый гексакоптер – ред.)", - указали в силовых структурах.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* глумились над убитым россиянином
21 мая 2025, 13:29
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
