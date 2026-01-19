Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО

ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Боец 242-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа ВС РФ принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО, рассказал РИА Новости заместитель главного священника в зоне проведения СВО протоиерей Петр Гриценко.

"Сегодня один боец покрестился, крещен во имя Отца и Сына Святого Духа. Тот, который принял решение быть христианином… и стал воином Христовым", - сказал протоиерей.

Он добавил, что своим поступком он принял решение биться за вечную жизнь, не только в этой жизни, но и в будущем веке.