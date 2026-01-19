Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/boets-2068714255.html
Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО
Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2026
Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО
Боец 242-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа ВС РФ принял православие во время крещенских... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:31:00+03:00
2026-01-19T10:31:00+03:00
вооруженные силы рф
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20260119/juvo-2068713748.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, крещение господне
Вооруженные силы РФ, Крещение Господне
Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО

РИА Новости: боец ВС РФ принял православие во время крещенских купаний

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Боец 242-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа ВС РФ принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО, рассказал РИА Новости заместитель главного священника в зоне проведения СВО протоиерей Петр Гриценко.
"Сегодня один боец покрестился, крещен во имя Отца и Сына Святого Духа. Тот, который принял решение быть христианином… и стал воином Христовым", - сказал протоиерей.
Он добавил, что своим поступком он принял решение биться за вечную жизнь, не только в этой жизни, но и в будущем веке.
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. За день до этого - 18 января - день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник. Крещенские купания традиционно проходят в день Крещения Господня - 19 января, эта дата закреплена церковным календарем. Купаются в прорубях или купелях обычно с вечера 18 января, после праздничного богослужения, и в течение всего дня 19 января.
Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Российские штурмовики приняли участие в крещенских купаниях
10:29
 
Вооруженные силы РФКрещение Господне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала