Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО
Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО - РИА Новости, 19.01.2026
Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО
Боец 242-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа ВС РФ принял православие во время крещенских... РИА Новости, 19.01.2026
Боец ВС России принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО
РИА Новости: боец ВС РФ принял православие во время крещенских купаний
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Боец 242-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа ВС РФ принял православие во время крещенских купаний в зоне СВО, рассказал РИА Новости заместитель главного священника в зоне проведения СВО протоиерей Петр Гриценко.
"Сегодня один боец покрестился, крещен во имя Отца и Сына Святого Духа. Тот, который принял решение быть христианином… и стал воином Христовым", - сказал протоиерей.
Он добавил, что своим поступком он принял решение биться за вечную жизнь, не только в этой жизни, но и в будущем веке.
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. За день до этого - 18 января - день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник. Крещенские купания традиционно проходят в день Крещения Господня - 19 января, эта дата закреплена церковным календарем. Купаются в прорубях или купелях обычно с вечера 18 января, после праздничного богослужения, и в течение всего дня 19 января.