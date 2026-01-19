https://ria.ru/20260119/bessent-2068869508.html
Бессент назвал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии неразумным шагом
Бессент назвал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии неразумным шагом - РИА Новости, 19.01.2026
Бессент назвал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии неразумным шагом
Возможный ответ Европы на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии, стал бы "неразумным шагом", считает глава американского минфина РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:34:00+03:00
2026-01-19T18:34:00+03:00
2026-01-19T18:40:00+03:00
в мире
гренландия
европа
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
дональд трамп
скотт бессент
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052264217_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_810b6298fbd198635aafd55341b1376a.jpg
https://ria.ru/20260119/ssha-2068675477.html
гренландия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052264217_166:0:2702:1902_1920x0_80_0_0_9d7c8c8153aa7dda6301ea63fec52699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, европа, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, скотт бессент, сша
В мире, Гренландия, Европа, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп, Скотт Бессент, США
Бессент назвал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии неразумным шагом
Бессент: ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии был бы неразумным шагом