Бессент назвал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии неразумным шагом
18:34 19.01.2026 (обновлено: 18:40 19.01.2026)
Бессент назвал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии неразумным шагом
Бессент назвал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии неразумным шагом - РИА Новости, 19.01.2026
Бессент назвал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии неразумным шагом
Возможный ответ Европы на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии, стал бы "неразумным шагом", считает глава американского минфина РИА Новости, 19.01.2026
Бессент назвал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии неразумным шагом

Бессент: ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии был бы неразумным шагом

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Возможный ответ Европы на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии, стал бы "неразумным шагом", считает глава американского минфина Скотт Бессент.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Я думаю, это было бы очень неразумным шагом", - сказал Бессент журналистам в ответ на вопрос, обеспокоен ли Вашингтон возможным ответом Европы на введение пошлин.
Заголовок открываемого материала