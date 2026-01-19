https://ria.ru/20260119/bespilotniki-2068833973.html
Над Белгородской и Курской областями уничтожили 16 беспилотников
Над Белгородской и Курской областями уничтожили 16 беспилотников - РИА Новости, 19.01.2026
Над Белгородской и Курской областями уничтожили 16 беспилотников
Средства ПВО уничтожили шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа в Белгородской и Курской РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:25:00+03:00
2026-01-19T16:25:00+03:00
2026-01-19T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
пво
украина
вооруженные силы украины
курская область
россия
белгородская область
украина
Над Белгородской и Курской областями уничтожили 16 беспилотников
МО: силы ПВО за 4 часа сбили 16 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями