ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 19.01.2026 (обновлено: 09:02 19.01.2026)
ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 92 дрона ВСУ над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.01.2026
безопасность, белгородская область, саратовская область, воронежская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тамбовская область, россия
Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 92 дрона ВСУ над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили 31 БПЛА в Белгородской области, 29 — в Саратовской, 25 — в Воронежской, по три — в Брянской и Тамбовской, один — в Курской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
