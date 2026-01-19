https://ria.ru/20260119/bespilotniki-2068686577.html
ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 92 дрона ВСУ над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:21:00+03:00
2026-01-19T07:21:00+03:00
2026-01-19T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
саратовская область
воронежская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238648_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_4344ea591f88c74950ca02c347c837dd.jpg
https://ria.ru/20260119/spetsoperatsiya-2068679250.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
саратовская область
воронежская область
тамбовская область
россия
