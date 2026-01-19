https://ria.ru/20260119/belorussiya-2068830089.html
Лукашенко оценил предложение Трампа по Совету мира
Лукашенко оценил предложение Трампа по Совету мира
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно воспринял предложение американского президента Дональда Трампа стать учредителем Совета мира, Минск готов принять участие в его деятельности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
По его словам, белорусская сторона получила личное обращение Трампа
в адрес Лукашенко
, в котором Белоруссии
в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира – новой международной организации.
"Предложение было доложено президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно. Наша позиция такая: мы готовы принять участие в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата. Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы", - говорится в заявлении Варанкова.