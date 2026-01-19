Лукашенко оценил предложение Трампа по Совету мира

"Предложение было доложено президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно. Наша позиция такая: мы готовы принять участие в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата. Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы", - говорится в заявлении Варанкова.