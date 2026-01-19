Рейтинг@Mail.ru
16:06 19.01.2026 (обновлено: 16:12 19.01.2026)
Лукашенко оценил предложение Трампа по Совету мира
Лукашенко оценил предложение Трампа по Совету мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно воспринял предложение американского президента Дональда Трампа стать учредителем Совета мира, Минск готов... РИА Новости, 19.01.2026
Лукашенко оценил предложение Трампа по Совету мира

Лукашенко положительно оценил предложение Трампа стать учредителем Совета мира

МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно воспринял предложение американского президента Дональда Трампа стать учредителем Совета мира, Минск готов принять участие в его деятельности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.
По его словам, белорусская сторона получила личное обращение Трампа в адрес Лукашенко, в котором Белоруссии в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира – новой международной организации.
"Предложение было доложено президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно. Наша позиция такая: мы готовы принять участие в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата. Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы", - говорится в заявлении Варанкова.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
FT: Трамп пригласил Путина в Совет мира, чтобы сберечь теплые отношения
МинскВ миреБелоруссияДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
