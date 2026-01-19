https://ria.ru/20260119/belgorod-2068777109.html
Над Белгородской областью трижды сработала ПВО
Над Белгородской областью трижды сработала ПВО - РИА Новости, 19.01.2026
Над Белгородской областью трижды сработала ПВО
Система ПВО трижды сработала над Белгородом и Белгородским округом, сбиты воздушные цели противника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.01.2026
Над Белгородской областью трижды сработала ПВО
ПВО трижды сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом и округом