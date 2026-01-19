Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью трижды сработала ПВО
13:15 19.01.2026
Над Белгородской областью трижды сработала ПВО
Система ПВО трижды сработала над Белгородом и Белгородским округом, сбиты воздушные цели противника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.01.2026
безопасность, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Безопасность, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью трижды сработала ПВО

ПВО трижды сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом и округом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Система ПВО трижды сработала над Белгородом и Белгородским округом, сбиты воздушные цели противника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа была объявлена ракетная опасность.
"Над Белгородом и Белгородским округом трижды сработала наша система ПВО - сбиты воздушные цели противника. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о последствиях на данный момент не поступает.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Силы ПВО сбили 122 беспилотника за сутки
