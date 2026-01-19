Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадала женщина
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 19.01.2026
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадала женщина
Женщина получила баротравму и ссадины в результате взрыва украинского дрона в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.01.2026
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадала женщина

Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в селе Грузское в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Женщина получила баротравму и ссадины в результате взрыва украинского дрона в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Грузское Борисовского округа в результате детонации беспилотника ВСУ ранен мирный житель. Женщину с баротравмой, ссадинами лица и ноги местный житель, он же член добровольной народной дружины, доставил в Борисовскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что после оказания медицинской помощи в местной больнице пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования и лечения.
