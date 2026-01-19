https://ria.ru/20260119/belgorod-2068719863.html
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 19.01.2026
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадала женщина
Женщина получила баротравму и ссадины в результате взрыва украинского дрона в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:55:00+03:00
2026-01-19T10:55:00+03:00
2026-01-19T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
https://ria.ru/20260119/vsu-2068689434.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ в селе Грузское в Белгородской области