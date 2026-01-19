Рейтинг@Mail.ru
01:00 19.01.2026
в мире, гренландия, сша, бельгия, тео франкен, дональд трамп, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Бельгия, Тео Франкен, Дональд Трамп, Евросоюз
Министр обороны Бельгии переделал лозунг "Америка прежде всего"

Франкен переделал лозунг "Америка прежде всего" на "Америка в одиночестве"

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в социальной сети X переделал известный лозунг президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего" на "Америка в одиночестве" после заявлений Трампа о введении пошлин против стран ЕС из-за спора по Гренландии.
"В тот день, когда лозунг "Америка прежде всего" превратится в "Америка в одиночестве", Запад проиграет, включая сами США. И по-крупному!" - написал министр.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Глава ЕК обсудила Гренландию с генсеком НАТО и лидерами Европы
