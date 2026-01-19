Министр обороны Бельгии переделал лозунг "Америка прежде всего"

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в социальной сети X переделал известный лозунг президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего" на "Америка в одиночестве" после заявлений Трампа о введении пошлин против стран ЕС из-за спора по Гренландии.