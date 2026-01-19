В Башкирии у районного экс-чиновника конфисковали 13 квартир

УФА, 19 янв – РИА Новости. Суд в Башкирии конфисковал 13 квартир и две иномарки на 44 миллиона рублей у бывшего заместителя администрации Мелеузовского района, который подозревается в посредничестве во взяточничестве, сообщила региональная прокуратура.
Прокуратура выяснила, что в 2020-2024 годах бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района, его супруга и ее мать приобрели 13 квартир в городах Уфа и Мелеуз, а также автомобили Lexus и Kia К3. Общая стоимость имущества превышает 44 миллиона рублей.
"В Мелеузе благодаря вмешательству прокуратуры арестовано имущество на сумму более 44 млн рублей, приобретенное экс-чиновником на неподтвержденные доходы", - сообщает прокуратура Башкирии.
Отмечается, что кроме того, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).
Суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росприроднадзора
27 декабря 2025, 12:55