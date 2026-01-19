ЦБ выпустит модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей

«

"Банк России продолжит работу по модернизации банкнот. В период 2026-2028 годов планируются разработка и выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками", — говорится там.