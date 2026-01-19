Рейтинг@Mail.ru
18:54 19.01.2026 (обновлено: 21:00 19.01.2026)
ЦБ выпустит модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей
экономика, россия, пятигорск, северо-кавказский федеральный округ, сергей белов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Пятигорск, Северо-Кавказский Федеральный округ, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Банк России в период 2026-2028 годов планирует разработать и выпустить модернизированные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками, следует из материала "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы".
"Банк России продолжит работу по модернизации банкнот. В период 2026-2028 годов планируются разработка и выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками", — говорится там.

Также отмечается, что Банк России будет проводить адаптацию счетно-сортировального оборудования к обработке модернизированных банкнот номиналом 10, 50, 500 и 1000 рублей. Выпуск обновленного программного обеспечения позволит одновременно обрабатывать банкноты любых модификаций, что также снизит трудозатраты подразделений Банка России на обработку денежных знаков.
Центробанк 1 октября объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты.
В декабре заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов сообщил, что Банк России, скорее всего, сообщит о сроках нового голосования по купюре номиналом 500 рублей в 2026 году.
ЦБ РФ также планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году и в 2028-м рассчитывает выпустить обновленную купюру номиналом 10 рублей.
