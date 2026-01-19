https://ria.ru/20260119/banki-2068848865.html
Крупные банки ежемесячно "охлаждают" сотни тысяч переводов россиян
Крупные банки РФ ежемесячно "охлаждают" около 330 тысяч переводов россиян, сообщает пресс-служба Банка России. РИА Новости, 19.01.2026
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
