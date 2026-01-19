Москва реализовала на торгах около 1,5 тыс коммерческих помещений за год

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. За прошедший год Москва реализовала на аукционах порядка 1,5 тысячи нежилых помещений, площадь коммерческой недвижимости – свыше 240 тысяч квадратных метров, заявила заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, предприниматели активно интересуются коммерческой недвижимостью в Москве. При этом столица предлагает большой выбор помещений, что способствует подбору подходящего варианта для нужд любой отрасли.

"В 2025 году город реализовал на аукционах около 1,5 тысячи коммерческих помещений общей площадью 242 тысячи квадратных метров. Большинство из них имеют свободное назначение и подходят под организацию практически любого вида бизнеса", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Говоря о востребованности недвижимости, заместитель столичного градоначальника также рассказала, что в среднем во время проведения аукциона на один лот претендовали семь предпринимателей.

"Наиболее популярными у предпринимателей стали небольшие пространства площадью до 100 квадратных метров – на них пришлось около половины проданных в прошлом году помещений. Больше всего объектов реализовали в Восточном административном округе – 223, а также в Западном – 196 и в Центральном – 169", – отметила Багреева.

При помощи городских торгов коммерческие предприятия и физические лица могут в режиме онлайн приобрести необходимое помещение. Перед покупкой его можно подобрать на Инвестиционном портале столицы. Как отметил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, предприниматели могут настроить на сайте фильтры по локации, площади, стартовой цене и другим параметрам. Он подчеркнул, что прежде всего потенциальных покупателей интересует недвижимость в местах с интенсивным пешеходным движением, недалеко от станций метрополитена и пересадочных узлов. При этом 65% от проданных помещений представляют собой пространства на первых этажах зданий.

Чтобы предприниматели могли участвовать в аукционах, им нужно зарегистрироваться на платформе "Росэлторг". Также они должны подключить усиленную квалифицированную электронную подпись. Данные о лотах, а также условия и формы продажи, доступны в разделе "Торги Москвы" на столичном инвестпортале.