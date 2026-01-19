Рейтинг@Mail.ru
Москва реализовала на торгах около 1,5 тыс коммерческих помещений за год - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 19.01.2026 (обновлено: 09:20 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/bagreeva-2068398368.html
Москва реализовала на торгах около 1,5 тыс коммерческих помещений за год
Москва реализовала на торгах около 1,5 тыс коммерческих помещений за год - РИА Новости, 19.01.2026
Москва реализовала на торгах около 1,5 тыс коммерческих помещений за год
За прошедший год Москва реализовала на аукционах порядка 1,5 тысячи нежилых помещений, площадь коммерческой недвижимости – свыше 240 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T09:15:00+03:00
2026-01-19T09:20:00+03:00
москва
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024816009_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_7c60dfc0109fb72c1522ee9cc3d90a7f.jpg
https://ria.ru/20260116/efimov-2068297310.html
https://ria.ru/20251031/bagreeva-2051936038.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024816009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_97467f80e00b7fad37fc863a2107d964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Москва реализовала на торгах около 1,5 тыс коммерческих помещений за год

Багреева: Москва реализовала на торгах 1,5 тысячи нежилых помещений в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. За прошедший год Москва реализовала на аукционах порядка 1,5 тысячи нежилых помещений, площадь коммерческой недвижимости – свыше 240 тысяч квадратных метров, заявила заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, предприниматели активно интересуются коммерческой недвижимостью в Москве. При этом столица предлагает большой выбор помещений, что способствует подбору подходящего варианта для нужд любой отрасли.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Ефимов: с 2020 года в Москве возвели 18 больничных корпусов
16 января, 15:06
"В 2025 году город реализовал на аукционах около 1,5 тысячи коммерческих помещений общей площадью 242 тысячи квадратных метров. Большинство из них имеют свободное назначение и подходят под организацию практически любого вида бизнеса", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.
Говоря о востребованности недвижимости, заместитель столичного градоначальника также рассказала, что в среднем во время проведения аукциона на один лот претендовали семь предпринимателей.
"Наиболее популярными у предпринимателей стали небольшие пространства площадью до 100 квадратных метров – на них пришлось около половины проданных в прошлом году помещений. Больше всего объектов реализовали в Восточном административном округе – 223, а также в Западном – 196 и в Центральном – 169", – отметила Багреева.
При помощи городских торгов коммерческие предприятия и физические лица могут в режиме онлайн приобрести необходимое помещение. Перед покупкой его можно подобрать на Инвестиционном портале столицы. Как отметил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, предприниматели могут настроить на сайте фильтры по локации, площади, стартовой цене и другим параметрам. Он подчеркнул, что прежде всего потенциальных покупателей интересует недвижимость в местах с интенсивным пешеходным движением, недалеко от станций метрополитена и пересадочных узлов. При этом 65% от проданных помещений представляют собой пространства на первых этажах зданий.
Чтобы предприниматели могли участвовать в аукционах, им нужно зарегистрироваться на платформе "Росэлторг". Также они должны подключить усиленную квалифицированную электронную подпись. Данные о лотах, а также условия и формы продажи, доступны в разделе "Торги Москвы" на столичном инвестпортале.
Ранее Багреева сообщила, что частные инвесторы в 2026 году смогут арендовать два спортивных комплекса по программе повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Багреева: Москва реализовала около 1 тыс помещений для бизнеса на торгах
31 октября 2025, 09:15
 
МоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала