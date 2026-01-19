Премьер Чехии купил глобус, чтобы найти Гренландию

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил в понедельник о том, что по поводу Гренландии союзники по НАТО должны достичь соглашения внутри альянса, а не конфликтовать, добавив, что для лучшей ориентации он купил большой и красивый глобус.