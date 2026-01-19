Премьер Чехии купил глобус, чтобы найти Гренландию

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил в понедельник о том, что по поводу Гренландии союзники по НАТО должны достичь соглашения внутри альянса, а не конфликтовать, добавив, что для лучшей ориентации он купил большой и красивый глобус.
"Необходимо достичь соглашения внутри альянса, а не конфликтовать, споры наносят вред. Чтобы лучше видеть, где находится Гренландия, я купил большой и красивый глобус. А тот (ракета – ред.) "Орешник", летел бы на Белый дом 26 минут, а 11-я минута как раз над Гренландией. Так что аргументы президента (США Дональда – ред.) Трампа о Китае и России соответствуют. В общем, необходимо договариваться. А разные декларации ни к чему", - сказал Бабиш.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
