Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 19.01.2026 (обновлено: 14:15 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/axios-2068792964.html
Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе, пишут СМИ
Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе, пишут СМИ
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник утверждает, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:56:00+03:00
2026-01-19T14:15:00+03:00
давос
сша
россия
кирилл дмитриев
джаред кушнер
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435899_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_52432d9d739347be898bf841d5540c36.jpg
https://ria.ru/20260119/evrosoyuz-2068715479.html
давос
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8521f8e1b7427d965ae487c07a69f5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
давос, сша, россия, кирилл дмитриев, джаред кушнер, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине, в мире
Давос, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине, В мире
Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе, пишут СМИ

Axios: Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе во вторник

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДжаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник утверждает, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев во вторник в Давосе встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Дмитриев завтра в Давосе встретится с... Уиткоффом и Кушнером", - написал он в социальной сети X.
По данным Равида, они будут обсуждать американский план по урегулированию украинского конфликта.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Дмитриев может посетить Давос на этой неделе для проведения встреч с членами делегации США.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе
10:38
 
ДавосСШАРоссияКирилл ДмитриевДжаред КушнерСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала