https://ria.ru/20260119/aviatsija-2068789012.html
Израильские ВВС нанесли серии ударов по югу Ливана, сообщил источник
Израильские ВВС нанесли серии ударов по югу Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2026
Израильские ВВС нанесли серии ударов по югу Ливана, сообщил источник
Боевая авиация Израиля нанесла серии ударов в районе Ансар на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:47:00+03:00
2026-01-19T13:47:00+03:00
2026-01-19T13:48:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976511612_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1b476d68aba1f016f4e787bffb6e472.jpg
https://ria.ru/20260116/livan-2068308843.html
https://ria.ru/20260113/ogon-2067581390.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976511612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75277c1430c5451edf504b478f4b38c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Израильские ВВС нанесли серии ударов по югу Ливана, сообщил источник
РИА Новости: израильская авиация нанесла удары в районе Ансар на юге Ливана
БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Боевая авиация Израиля нанесла серии ударов в районе Ансар на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская авиация Израиля
нанесла несколько ударов по долине Баргаз и высотам Мейс в районе Ансар на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, боевые самолеты продолжают находится в воздушном пространстве Ливана
, и наносят удары по долине между населенными пунктами Джаржу и Лувейзи.
Ранее израильская армия заявила, что намерена нанести удары по объектам военной инфраструктуры движения "Хезболлах
" на юге Ливана.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.