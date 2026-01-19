"После такого в ЕС они не вступят". Что вытворяет Киев с митрополитом УПЦ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Более полутора лет украинские власти под надуманным предлогом держат под стражей наместника Святогорской лавры митрополита Арсения. Состояние иерарха с каждым днем ухудшается, однако Киев и Брюссель делают вид, что ничего не происходит. Адвокаты, защищающие священнослужителя в европейских организациях, рассказали РИА Новости о ситуации.

Дело из ничего

Митрополита Арсения (в миру — Игорь Яковенко) задержали еще в апреле 2024-го и сразу поместили в СИЗО Днепропетровска. СБУ обвинила его "в распространении информации о перемещении, движении и расположении украинских войск", а также якобы "в сотрудничестве с российскими властями".

Поводом послужила проповедь: архиерей упомянул о волонтерах, которые вынуждены проезжать блокпосты, чтобы доставить помощь монахам. Спецслужба зацепилась за фразу и начала раскручивать дело. Митрополит все обвинения отрицает.

В СИЗО состояние владыки Арсения резко ухудшилось, а он уже много лет страдает от проблем с сердцем. Осенью потребовалась экстренная операция: в конце октября суд постановил перевести архиерея под домашний арест. Однако на выходе из изолятора его снова задержали эсбэушники.

Как сообщал тогда украинский Союз православных журналистов, спецслужбы "выбили" в больнице справку, что архиерей якобы абсолютно здоров.

А 6 декабря, несмотря на ходатайство адвокатов, Чечеловский райсуд Днепропетровска продлил митрополиту содержание под стражей еще на 60 дней — до 3 февраля. На заседании у 58-летнего священнослужителя случился гипертонический криз.

Отписка из ЕС

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) неоднократно призывала освободить митрополита. Архиереи обратились к Владимиру Зеленскому, заявив, что содержание тяжелобольного под стражей без надлежащей медицинской помощи нарушает конституцию и международные нормы. Глава киевского режима отмолчался.

Глухи к просьбам и в Европе — по крайней мере, пока. Расположенная в швейцарском Лугано Ассоциация по защите прав человека подала обращения в европейские страны и организации. В частности — папе римскому Льву XIV и в Брюссель (конкретно — в представительство ЕС на Украине).

"Это дело о дискриминационном обращении с канонической Украинской православной церковью, подвергшейся суровым репрессиям на Украине, и о незаконном задержании митрополита Арсения противоречит статье 18 второго абзаца Всеобщей декларации прав человека 1948 года, — объясняет РИА Новости член ассоциации, адвокат Франческо Шифо. — Поэтому есть серьезные вопросы о соблюдении прав человека, включая свободу вероисповедания и совести, гарантированную Европейской конвенцией по правам человека, участником которой Украина является как член Совета Европы".

Также Украина, будучи страной — кандидатом в Евросоюз, обязалась соблюдать Копенгагенские критерии, требующие уважения к "основным правам, включая защиту религиозных меньшинств и доступ к справедливому судебному разбирательству". Но этого не происходит.

"Арест митрополита Арсения должен послужить препятствием вступлению страны в Евросоюз, — продолжает адвокат. — Преследование священнослужителя также противоречит статье № 6 Договора о Европейском союзе. Таким образом, каждый гражданин Украины может заявить в ЕСПЧ об упомянутых выше ограничениях свободы вероисповедания, после чего Европейская комиссия должна оценить их как препятствующие соблюдению договоров".

Из всех адресатов ответило только представительство ЕС — спустя две недели после обращения.

"Мы приняли информацию, которую вы предоставили, к сведению, — говорится в письме. — Права и свободы человека, а также верховенство закона лежат в основе отношений между Европейским союзом и Украиной. Эти вопросы стоят на первом месте в нашей двусторонней повестке дня во всех форматах диалога и сотрудничества. В то же время Европейский союз и его делегация на Украине не могут вмешиваться в работу национальных органов власти Украины".

Прецедентные дела

Несмотря на равнодушие еврочиновников, Франческо Шифо сдаваться не намерен. Вместе с правозащитницей Ириной Вихоревой, проживающей в Италии, они хотят добиться освобождения митрополита или как минимум перевода под домашний арест.

Успешный прецедент есть. Ранее они работали над вызволением из украинского плена шахтера Дениса Резникова, который провел там более двух лет. В 2024-м ЕСПЧ открыл дело против украинских властей: военнопленного пытали. А его дочери звонили из СБУ — шантажировали и требовали фотографировать военные объекты.

Но, несмотря на многочисленные доказательства (в том числе аудиозаписи разговоров), Европейский суд "не увидел каких-либо нарушений прав человека".

Однако Резникову повезло: летом 2025-го его все же обменяли.

Удалось Шифо и Вихоревой обратить внимание на преследование активистки Елены Бережной. Ее арестовали в марте 2022-го, обвинив в якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами. Правозащитники добивались освобождения пожилой женщины из СИЗО. Подали от ее имени заявление в ЕСПЧ с жалобами на пытки и постоянное давление.

"В ЕСПЧ согласились только с тем, что Елену незаконно содержали под стражей до приговора, — рассказывает Вихорева. — В остальном же вердикт был не в ее пользу. При этом один из судей, рассматривавших обращение, оказался выходцем с Украины".

Тем не менее украинский суд хоть и приговорил ее к 14 годам, но — под давлением — изменил меру пресечения: с июня прошлого года Вихорева у себя дома в Киеве. Правда, покидать столицу не может.

