Крупнейшие производители алкоголя испытывают дефицит спроса, пишет FT

"Согласно финансовым отчетам, пять крупнейших производителей алкогольной продукции — Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau — имеют запасы выдержанного алкоголя на сумму 22 миллиарда долларов, и это самый высокий показатель более чем за десятилетие", - говорится в материале.

Как указывает газета, рекордное снижение интереса к шотландскому виски, коньяку и текиле привело к тому, что производители алкогольных напитков теперь имеют огромные излишки. Это вынудило их временно закрыть некоторые винокурни и снизить цены, чтобы освободить пространство на складах. В статье также подчеркивается, что накопление товара увеличивает долговое бремя алкогольных компаний и может спровоцировать ценовые войны.