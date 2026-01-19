Рейтинг@Mail.ru
Крупнейшие производители алкоголя испытывают дефицит спроса, пишет FT
18:06 19.01.2026 (обновлено: 00:27 20.01.2026)
Крупнейшие производители алкоголя испытывают дефицит спроса, пишет FT
Крупнейшие производители алкоголя испытывают дефицит спроса, пишет FT - РИА Новости, 20.01.2026
Крупнейшие производители алкоголя испытывают дефицит спроса, пишет FT
Крупные игроки на рынке алкогольной продукции, такие как Diageo (владеющая брендами Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и другие), а также Pernod... РИА Новости, 20.01.2026
Крупнейшие производители алкоголя испытывают дефицит спроса, пишет FT

FT: крупнейшие в мире производители алкоголя не могут продать запасы на $22 млрд

МОСКВА, 19 января — РИА Новости. Крупные игроки на рынке алкогольной продукции, такие как Diageo (владеющая брендами Guinness, Smirnoff, Baileys, Johnnie Walker и другие), а также Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau хранят на складах запасы алкоголя на 22 миллиарда долларов — рекордное количество за последние десять лет, столкнувшись с тем, что мировое потребление не соответствует этим объемам, передает Financial Times.
"Согласно финансовым отчетам, пять крупнейших производителей алкогольной продукции — Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau — имеют запасы выдержанного алкоголя на сумму 22 миллиарда долларов, и это самый высокий показатель более чем за десятилетие", - говорится в материале.

Как указывает газета, рекордное снижение интереса к шотландскому виски, коньяку и текиле привело к тому, что производители алкогольных напитков теперь имеют огромные излишки. Это вынудило их временно закрыть некоторые винокурни и снизить цены, чтобы освободить пространство на складах. В статье также подчеркивается, что накопление товара увеличивает долговое бремя алкогольных компаний и может спровоцировать ценовые войны.
"Увеличение запасов беспрецедентно", — заявил аналитик Bernstein Тревор Стирлинг в интервью Financial Times, подчеркнув, что у компаний, раскрывших информацию, запасы превысили уровень, накопленный после финансового спада.
Например, в Diageo доля запасов выдержанного алкоголя составит 43% от годовой выручки в 2025 году, по сравнению с 34% в финансовом 2022 году.
В миреАлкогольЭкономика
 
 
