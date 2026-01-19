Рейтинг@Mail.ru
Строительство АЭС "Аккую" вышло на финишную прямую - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
18:38 19.01.2026 (обновлено: 18:46 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/akkuyu-2068873878.html
Строительство АЭС "Аккую" вышло на финишную прямую
Строительство АЭС "Аккую" вышло на финишную прямую - РИА Новости, 19.01.2026
Строительство АЭС "Аккую" вышло на финишную прямую
Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:38:00+03:00
2026-01-19T18:46:00+03:00
ядерные технологии
турция
аэс "аккую"
алексей лихачев
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893072312_201:855:2226:1994_1920x0_80_0_0_4af6d8392ebabde731947f416fba4d3f.jpg
https://ria.ru/20251225/rosatom-2064576532.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893072312_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_c2ef2e3898b2c3c270f0b6163eb18575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, аэс "аккую", алексей лихачев, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Турция, АЭС "Аккую", Алексей Лихачев, В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Строительство АЭС "Аккую" вышло на финишную прямую

Лихачев: работы перед пуском первого блока АЭС "Аккую" вышли на финишную прямую

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМакет атомной электростанции "Аккую"
Макет атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Макет атомной электростанции "Аккую". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в понедельник посетили площадку сооружения АЭС "Аккую".
«
"Приоритетная задача госкорпорации "Росатом" – произвести энергетический пуск и дать первое электричество на первом блоке АЭС "Аккую". По итогам прошлого (2025 - ред.) года строительная готовность первого блока составила около 99%, объем пусконаладочных работ выполнен на 65%. Можно сказать, что мы находимся сейчас на финишной прямой пуска. Обеспечена устойчивая связь с энергосистемой Турции", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении "Росатома".
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Росатом" планирует пуск первого блока АЭС "Аккую" на 2026 год
25 декабря 2025, 13:21
 
Ядерные технологииТурцияАЭС "Аккую"Алексей ЛихачевВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала