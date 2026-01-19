https://ria.ru/20260119/akkuyu-2068873878.html
Строительство АЭС "Аккую" вышло на финишную прямую
Строительство АЭС "Аккую" вышло на финишную прямую - РИА Новости, 19.01.2026
Строительство АЭС "Аккую" вышло на финишную прямую
Работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 19.01.2026
Лихачев: работы перед пуском первого блока АЭС "Аккую" вышли на финишную прямую