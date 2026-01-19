В Турции заявили о 99-процентной готовности первого энергоблока АЭС "Аккую"

СТАМБУЛ, 19 янв - РИА Новости. Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщил в понедельник министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Министр в понедельник посетил строительную площадку атомной электростанции "Аккую" вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
"Мы с главой "Росатома" Лихачевым ознакомились с ходом работ в контрольной комнате - "мозге" первого реактора, строительные работы на котором завершены на 99%. После этого мы провели всеобъемлющую беседу и обсудили прогресс проекта", - сообщил министр в соцсети X.
Байрактар отметил, что ядерная энергия для Турции не только средство производства электроэнергии, но и ключ к технологическому прорыву и экономическому развитию.
Проект по сооружению с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" в 2025 году испытал наибольшее давление из-за западных санкций, но стройка не останавливалась ни на минуту, заявлял в начале января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
