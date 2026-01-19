Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили о 99-процентной готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 19.01.2026 (обновлено: 14:48 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/akkuyu-2068803480.html
В Турции заявили о 99-процентной готовности первого энергоблока АЭС "Аккую"
В Турции заявили о 99-процентной готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" - РИА Новости, 19.01.2026
В Турции заявили о 99-процентной готовности первого энергоблока АЭС "Аккую"
Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщил в понедельник министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:30:00+03:00
2026-01-19T14:48:00+03:00
турция
аэс "аккую"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893072312_201:855:2226:1994_1920x0_80_0_0_4af6d8392ebabde731947f416fba4d3f.jpg
https://ria.ru/20251212/peskov-2061656401.html
https://ria.ru/20251225/rosatom-2064576532.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893072312_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_c2ef2e3898b2c3c270f0b6163eb18575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, аэс "аккую", в мире
Турция, АЭС "Аккую", В мире
В Турции заявили о 99-процентной готовности первого энергоблока АЭС "Аккую"

Министр энергетики Турции: первый энергоблок АЭС "Аккую" готов на 99 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМакет атомной электростанции "Аккую"
Макет атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Макет атомной электростанции "Аккую". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 19 янв - РИА Новости. Степень готовности первого энергоблока АЭС "Аккую" составляет 99%, сообщил в понедельник министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Министр в понедельник посетил строительную площадку атомной электростанции "Аккую" вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков
12 декабря 2025, 14:11
«
"Мы с главой "Росатома" Лихачевым ознакомились с ходом работ в контрольной комнате - "мозге" первого реактора, строительные работы на котором завершены на 99%. После этого мы провели всеобъемлющую беседу и обсудили прогресс проекта", - сообщил министр в соцсети X.
Байрактар отметил, что ядерная энергия для Турции не только средство производства электроэнергии, но и ключ к технологическому прорыву и экономическому развитию.
Он напомнил, что Анкара планирует строительство АЭС во Фракии и Синопе, а также станций с малыми модульными реакторами.
Проект по сооружению с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" в 2025 году испытал наибольшее давление из-за западных санкций, но стройка не останавливалась ни на минуту, заявлял в начале января генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Росатом" планирует пуск первого блока АЭС "Аккую" на 2026 год
25 декабря 2025, 13:21
 
ТурцияАЭС "Аккую"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала