Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Лурье приехала с приставами в квартиру в Хамовниках - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/advokat-2068718903.html
Адвокат Лурье приехала с приставами в квартиру в Хамовниках
Адвокат Лурье приехала с приставами в квартиру в Хамовниках - РИА Новости, 19.01.2026
Адвокат Лурье приехала с приставами в квартиру в Хамовниках
Адвокат Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что приехала вместе с судебными приставами в квартиру в Хамовниках, которую ее клиентка Полина Лурье купила у... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:51:00+03:00
2026-01-19T10:51:00+03:00
жилье
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064670442_0:0:2829:1591_1920x0_80_0_0_65c7f38f1b3ca280ca5a829ec0295c4b.jpg
https://ria.ru/20260118/dolina-2068598482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064670442_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_54fb7b6cf23fbc79d6feecd6e16c0b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Адвокат Лурье приехала с приставами в квартиру в Хамовниках

Адвокат Лурье приехала с судебными приставами в квартиру в Хамовниках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАдвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Адвокат Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что приехала вместе с судебными приставами в квартиру в Хамовниках, которую ее клиентка Полина Лурье купила у певицы Ларисы Долиной.
"Мы пока с судебными приставами в квартире", - сказала собеседница агентства, не пояснив, начался ли процесс принудительного выселения певицы.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Сегодня истекает срок добровольного ее выселения.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
Вчера, 12:47
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала