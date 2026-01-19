Адвокат Лурье приехала с приставами в квартиру в Хамовниках

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Адвокат Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что приехала вместе с судебными приставами в квартиру в Хамовниках, которую ее клиентка Полина Лурье купила у певицы Ларисы Долиной.

"Мы пока с судебными приставами в квартире", - сказала собеседница агентства, не пояснив, начался ли процесс принудительного выселения певицы.

Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной . Сегодня истекает срок добровольного ее выселения.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.