Адвокат Лурье приехала с приставами в квартиру в Хамовниках

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Адвокат Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что приехала вместе с судебными приставами в квартиру в Хамовниках, которую ее клиентка Полина Лурье купила у певицы Ларисы Долиной.
"Мы пока с судебными приставами в квартире", - сказала собеседница агентства, не пояснив, начался ли процесс принудительного выселения певицы.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной
. Сегодня истекает срок добровольного ее выселения.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.