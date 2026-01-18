https://ria.ru/20260118/zoloto-2068640603.html
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России
Золотой запас России за счет подорожания этого драгметалла за год увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов, выяснило РИА Новости.
2026-01-18T19:10:00+03:00
2026-01-18T19:10:00+03:00
2026-01-19T00:14:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
хорошие новости
золото
россия
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России
РИА Новости: российский золотой запас вырос на рекордные 130 млрд долларов
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Золотой запас России за счет подорожания этого драгметалла за год увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов, выяснило РИА Новости.
Согласно анализу данных Центрального банка, на 1 января 2025-го в его хранилищах хранилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год — уже на 326,5 миллиарда.
Это произошло за счет ралли на рынке золота: за указанный срок его стоимость подскочила в 1,7 раза — с 2,6 до до 4,4 тысячи за тройскую унцию.
В то же время в физическом выражении запас даже слегка снизился — на 0,2 миллиона тройских унций, или примерно на 6,2 тонны. На 1 декабря этот показатель равнялся 74,8 миллиона тройских унций, или 2326,5 тонны.
На золото в резервах ЦБ к началу 2026 года приходилось 43,3 процента. Вместе с тем доля валюты увеличилась всего на 3,6 процента, составив 428,3 миллиарда долларов.