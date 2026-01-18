Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
19:10 18.01.2026 (обновлено: 00:14 19.01.2026)
https://ria.ru/20260118/zoloto-2068640603.html
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России - РИА Новости, 19.01.2026
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России
Золотой запас России за счет подорожания этого драгметалла за год увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-18T19:10:00+03:00
2026-01-19T00:14:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
хорошие новости
золото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735842_0:42:3492:2006_1920x0_80_0_0_308adf41d949b3580dec8ba013d3e9d7.jpg
https://ria.ru/20260109/zoloto-2066947360.html
https://ria.ru/20260106/zoloto-2066588508.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735842_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_a6b17bba872d821d12b5c4d9ebf87f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, золото
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Хорошие новости, Золото
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России

РИА Новости: российский золотой запас вырос на рекордные 130 млрд долларов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Золотой запас России за счет подорожания этого драгметалла за год увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов, выяснило РИА Новости.
Согласно анализу данных Центрального банка, на 1 января 2025-го в его хранилищах хранилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год — уже на 326,5 миллиарда.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Биржевые цены на золото и серебро побили исторические рекорды
9 января, 03:37
Это произошло за счет ралли на рынке золота: за указанный срок его стоимость подскочила в 1,7 раза — с 2,6 до до 4,4 тысячи за тройскую унцию.
В то же время в физическом выражении запас даже слегка снизился — на 0,2 миллиона тройских унций, или примерно на 6,2 тонны. На 1 декабря этот показатель равнялся 74,8 миллиона тройских унций, или 2326,5 тонны.
На золото в резервах ЦБ к началу 2026 года приходилось 43,3 процента. Вместе с тем доля валюты увеличилась всего на 3,6 процента, составив 428,3 миллиарда долларов.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперты РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году
6 января, 11:17
 
Хорошие новостиЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЗолото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала