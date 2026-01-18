Журналист Морган предложил Британии выкупить США

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Британский журналист Пирс Морган на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о Гренландии призвал Лондон выкупить США, а в случае сопротивления Вашингтона и его союзников - ввести пошлины.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Британии следует выкупить Америку обратно. В конце концов, когда-то она была нашей, и это укрепит нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите её нам, президент Трамп, мы введем пошлины против США и любой страны, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень хорошей сделке. Честно?" - написал Морган в соцсети Х.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
