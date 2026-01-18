Рейтинг@Mail.ru
В СФ предложили снижать плату за коммуналку при неполном оказании услуг ЖКХ
04:39 18.01.2026
В СФ предложили снижать плату за коммуналку при неполном оказании услуг ЖКХ
В СФ предложили снижать плату за коммуналку при неполном оказании услуг ЖКХ - РИА Новости, 18.01.2026
В СФ предложили снижать плату за коммуналку при неполном оказании услуг ЖКХ
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать управляющие компании самостоятельно снижать плату за коммунальные услуги в случае неполного оказания ими услуг ЖКХ. РИА Новости, 18.01.2026
В СФ предложили снижать плату за коммуналку при неполном оказании услуг ЖКХ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать управляющие компании самостоятельно снижать плату за коммунальные услуги в случае неполного оказания ими услуг ЖКХ.
Копия обращения сенатора к главе Минстроя Иреку Файзуллину есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаю целесообразным дополнить положения жилищного законодательства, закрепив императивное обязательство для управляющих компаний самостоятельно снижать плату за ЖКУ при подтверждении и выявлении факта некачественного или неполного оказания услуг всем жильцам, чьи права были нарушены с одновременным уведомлением и информированием об этом граждан", - говорится в документе.
Сенатор также предложил закрепить права граждан на взыскание выплаченных сумм пострадавшими гражданами в судебном порядке без условия о предварительном досудебном или внесудебном обращении в УК.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что с начала 2026 года количество жалоб на неубранный снег и невывезенный мусор выросло в разы. По его словам, люди многократно обращались в свои управляющие компании, не получая никакой обратной связи.
"На фоне этого прозвучали публичные призывы не жаловаться, а самим снег убирать. То есть, делать то, за что заплатили. Исходя из такой логики, людям можно также предложить самим капремонты проводить, чтобы управляющие компании только получали деньги просто по факту своего существования", - добавил парламентарий.
Сенатор также подчеркнул, что, по Жилищному кодексу, потребитель имеет право на коммунальные услуги в полном объеме и соответствующего качества. Кроме того, он добавил, что, если услуги нет или она предоставлена не в полном объеме, люди могут требовать уменьшения цены или полного возмещения денежных средств.
"В реальности добиться снижения платы за ЖКУ или взыскания денег при оказании некачественных услуг почти невозможно. Дело доходит до судов, даже при очевидном факте неоказания услуг", - констатировал Гибатдинов.
