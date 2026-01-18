Жители Киева жгут новогодние елки, чтобы согреться

Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.