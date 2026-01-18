Жители Киева жгут новогодние елки, чтобы согреться

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Жители Киева сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве, на Теремках люди греются у костра из выброшенных новогодних ёлок. В столице десятки домов остаются без отопления уже больше недели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
