Жители Киева жгут новогодние елки, чтобы согреться
11:03 18.01.2026 (обновлено: 11:09 18.01.2026)
Жители Киева жгут новогодние елки, чтобы согреться
Жители Киева сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.01.2026
в мире
киев
киевская область
украина
страна.ua
дтэк
в мире, киев, киевская область, украина, страна.ua, дтэк
В мире, Киев, Киевская область, Украина, Страна.ua, ДТЭК
© Кадр видео из соцсетейЛюди греются у костра из выброшенных новогодних ёлок в Киеве
Люди греются у костра из выброшенных новогодних ёлок в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Люди греются у костра из выброшенных новогодних ёлок в Киеве
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Жители Киева сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Киеве, на Теремках люди греются у костра из выброшенных новогодних ёлок. В столице десятки домов остаются без отопления уже больше недели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
В мире, Киев, Киевская область, Украина, Страна.ua, ДТЭК
 
 
