В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве

Четырнадцатого января глава киевского режима в своем вечернем обращении обвинил столичные власти в "значительно меньшей интенсивности работы" на фоне других регионов и призвал срочно исправлять ситуацию и принимать решения.

Кличко в ответ пожаловался в своих соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров, сообщается в материале. Мэр Киева также заявил, что его недавний призыв к гражданам на время покинуть столицу, в котором его упрекнул Зеленский, был честным предупреждением о сложной ситуации.