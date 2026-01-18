Рейтинг@Mail.ru
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве - РИА Новости, 18.01.2026
19:05 18.01.2026 (обновлено: 23:23 18.01.2026)
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
Владимир Зеленский, объявив режим ЧС на Украине, в очередной раз продемонстрировал политическую нестабильность в стране и подорвал моральный дух киевлян, пишет... РИА Новости, 18.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский, объявив режим ЧС на Украине, в очередной раз продемонстрировал политическую нестабильность в стране и подорвал моральный дух киевлян, пишет UnHerd.
"Объявляя о чрезвычайном положении, Зеленский подсыпал соли на раны киевлян, попеняв на своего противника (мэра Киева Виталия. — Прим. ред.) Кличко за то, что столичная администрация подготовилась гораздо хуже, чем власти других городов. <…> Он подорвал доверие общественности к местным властям и лишний раз засвидетельствовал весь сумбур украинской политики ради того, чтобы на миг унизить соперника", — говорится в публикации.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Выгоден Зеленскому". Экс-премьер Украины внезапно высказался о режиме ЧС
Вчера, 17:40
Как отмечает издание, Кличко счел "выпады Зеленского" оскорблением "самоотверженной работы тысяч людей" в Киеве.
Четырнадцатого января глава киевского режима в своем вечернем обращении обвинил столичные власти в "значительно меньшей интенсивности работы" на фоне других регионов и призвал срочно исправлять ситуацию и принимать решения.
Кличко в ответ пожаловался в своих соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров, сообщается в материале. Мэр Киева также заявил, что его недавний призыв к гражданам на время покинуть столицу, в котором его упрекнул Зеленский, был честным предупреждением о сложной ситуации.
Позже Страна.ua сообщила, что Зеленский и Кличко вступили в перепалку из-за блэкаута в Киеве.
В пятницу в украинской энергетической сфере объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского
Вчера, 16:31
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
