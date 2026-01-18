https://ria.ru/20260118/zelenskiy-2068639924.html
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве - РИА Новости, 18.01.2026
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
Владимир Зеленский, объявив режим ЧС на Украине, в очередной раз продемонстрировал политическую нестабильность в стране и подорвал моральный дух киевлян, пишет... РИА Новости, 18.01.2026
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
UnHerd: объявление ЧС в энергетике показало политическую нестабильность Украины
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Владимир Зеленский, объявив режим ЧС на Украине, в очередной раз продемонстрировал политическую нестабильность в стране и подорвал моральный дух киевлян, пишет UnHerd
.
"Объявляя о чрезвычайном положении, Зеленский
подсыпал соли на раны киевлян, попеняв на своего противника (мэра Киева Виталия. — Прим. ред.) Кличко за то, что столичная администрация подготовилась гораздо хуже, чем власти других городов. <…> Он подорвал доверие общественности к местным властям и лишний раз засвидетельствовал весь сумбур украинской политики ради того, чтобы на миг унизить соперника", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, Кличко счел "выпады Зеленского" оскорблением "самоотверженной работы тысяч людей" в Киеве
.
Четырнадцатого января глава киевского режима в своем вечернем обращении обвинил столичные власти в "значительно меньшей интенсивности работы" на фоне других регионов и призвал срочно исправлять ситуацию и принимать решения.
Кличко в ответ пожаловался в своих соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров, сообщается в материале. Мэр Киева также заявил, что его недавний призыв к гражданам на время покинуть столицу, в котором его упрекнул Зеленский, был честным предупреждением о сложной ситуации.
Позже Страна.ua сообщила, что Зеленский и Кличко вступили в перепалку из-за блэкаута в Киеве.
В пятницу в украинской энергетической сфере объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>