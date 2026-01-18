"Прямое уничтожение": на Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал планомерно уничтожать союзников Владимира Зеленского на фоне притязаний на Гренландию, такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

« "Это уничтожение всех его союзников, все. Это прямое уничтожение", — сказал политолог.

По словам эксперта, в такой ситуации глава киевского режима должен перестать надеяться на помощь со стороны ЕС или США и уйти в отставку.

Хозяин Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.