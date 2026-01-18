https://ria.ru/20260118/zelenskiy-2068565914.html
"Прямое уничтожение": на Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому
"Прямое уничтожение": на Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому - РИА Новости, 18.01.2026
"Прямое уничтожение": на Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому
Президент США Дональд Трамп начал планомерно уничтожать союзников Владимира Зеленского на фоне притязаний на Гренландию, такое мнение выразил в эфире своего...
"Прямое уничтожение": на Украине забили тревогу из-за удара по Зеленскому
Соскин: Трамп планомерно уничтожает союзников Зеленского
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал планомерно уничтожать союзников Владимира Зеленского на фоне притязаний на Гренландию, такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Это уничтожение всех его союзников, все. Это прямое уничтожение", — сказал политолог.
По словам эксперта, в такой ситуации глава киевского режима должен перестать надеяться на помощь со стороны ЕС
или США
и уйти в отставку.
"Этот манифест Трампа
по Гренландии
— он полностью перечеркивает всю, извините, Украину", — резюмировал Соскин
.
Хозяин Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.