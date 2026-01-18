Рейтинг@Mail.ru
Эксперт Минздрава опроверг информацию об угрозе пандемии аденовируса - РИА Новости, 18.01.2026
16:52 18.01.2026
Эксперт Минздрава опроверг информацию об угрозе пандемии аденовируса
Сейчас отсутствуют данные, свидетельствующие об угрозе пандемии аденовируса, в РФ его доля в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов,... РИА Новости, 18.01.2026
здоровье - общество, россия, сша, владимир чуланов, московский комсомолец
Здоровье - Общество, Россия, США, Владимир Чуланов, Московский комсомолец
Эксперт Минздрава опроверг информацию об угрозе пандемии аденовируса

РИА Новости: Чуланов опроверг новости о распространении нового типа аденовируса

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сейчас отсутствуют данные, свидетельствующие об угрозе пандемии аденовируса, в РФ его доля в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.
Ранее газета "Московский комсомолец" писала, что в США фиксируется рост заболеваемости новым типом аденовирусной инфекции, которую специалисты считают потенциально более опасной, чем COVID-19, из-за скорости распространения и тяжести возможных осложнений.
Женщина с простудой - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Врач рассказала, как противостоять вирусам подручными средствами
5 января, 02:26
"В настоящее время в СМИ появляются данные о новом типе аденовируса, распространяющемся в США со стремительной скоростью, и поражающем жизненно важные органы… В настоящее время нет данных, свидетельствующих об угрозе пандемии, связанной с распространением аденовируса", - рассказал Чуланов.
Он отметил, что данные о распространении нового типа вируса не подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а число заболевших, госпитализированных и умерших, которые приводятся некоторыми СМИ, отражают ситуацию не по аденовирусной инфекции, а по гриппу, который диагностируется гораздо чаще и нередко вызывает летальные исходы среди лиц из групп риска и невакцинированных. Кроме того, распространение аденовируса не приводит к росту заболеваемости гриппом.
Специалист уточнил, что аденовирусы входят в число возбудителей ОРВИ и распространены повсеместно. Случаи заболевания аденовирусной инфекцией регистрируются в течение всего года, в холодное время года заболеваемость увеличивается. Наиболее часто инфекцией болеют дети и молодые люди.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Роспотребнадзор ответил на вопрос о новых мутациях коронавируса
23 декабря 2025, 11:01
России регулярно выявляются новые случаи аденовирусной инфекции, однако доля аденовирусов в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов (на 2 неделе 2026 года составила 0,8%)", - пояснил Чуланов.
По его словам, аденовирусная инфекция отличается разнообразием симптомов, и поражает различные органы и системы: дыхательные пути, глаза, кишечник, мочевой пузырь, лимфатическую и нервную системы.
Наиболее часто при аденовирусной инфекции наблюдаются типичные симптомы ОРВИ: температура, кашель, боль в горле, заложенность носа, слабость. Инфекция может приводить к развитию фарингита, конъюнктивита, гастроэнтерита, пневмонии, бронхита. Аденовирусы передаются воздушно-капельным путем, реже – пищевым и контактно-бытовым путями.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вирусолог оценил вероятность новой пандемии гонконгского гриппа
24 декабря 2025, 03:23
 
Здоровье - ОбществоРоссияСШАВладимир ЧулановМосковский комсомолец
 
 
