В Запорожской области сократилось число абонентов, оставшихся без света
22:59 18.01.2026
В Запорожской области сократилось число абонентов, оставшихся без света
в мире, запорожская область, мелитополь, евгений балицкий, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Мелитополь, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число абонентов, остающихся без электричества в результате атаки ВСУ на Запорожскую области, уменьшилось до около 7,6 тысячи, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали прошлой ночью энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения. Более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах Запорожской области оставались без света.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Запорожской области более 205 тысяч абонентов остаются без света
Вчера, 12:54
"На данный момент в Запорожской области без электроснабжения остаются 7641 абонент. Бригады энергетиков продолжают работы", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Балицкий отметил, что в данный момент производится заполнение магистралей теплоносителем, которое занимает около шести часов. Далее будет произведен запуск котельных.
Мелитополе также продолжается восстановление теплоснабжения в отдельных районах города - на Новом Мелитополе, по улице Шмидта и проспекту Богдана Хмельницкого. Теплосеть ... занимается восстановлением электроснабжения котельной на улице Февральской", - добавил губернатор.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
На Урале завели дело после отключения света в двух деревнях в морозы
17 января, 18:50
 
В миреЗапорожская областьМелитопольЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
