Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения российской группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение украинским формированиям в ряде районов... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T12:21:00+03:00
2026-01-18T12:21:00+03:00
2026-01-18T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
