Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.