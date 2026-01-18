Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 18.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 18.01.2026 (обновлено: 12:27 18.01.2026)
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения российской группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение украинским формированиям в ряде районов... РИА Новости, 18.01.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
харьковская область
донецкая народная республика
харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Благодатовка, Берёзовка, Новоосиново, Петровка, Кутьковка, Нечволодовка в Харьковской области, Яровая и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 200 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Вчера, 12:25
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
Спецоперация
 
 
