Слуцкий прокомментировал массовые демонстрации против США из-за Гренландии - РИА Новости, 18.01.2026
14:32 18.01.2026
Слуцкий прокомментировал массовые демонстрации против США из-за Гренландии
Слуцкий прокомментировал массовые демонстрации против США из-за Гренландии
Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом, и "закон джунглей" грозит вторгнуться на территорию "цветущего сада", заявил глава комитета Госдумы по...
в мире
гренландия
сша
европа
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
кайя каллас
госдума рф
гренландия
сша
европа
в мире, гренландия, сша, европа, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, кайя каллас, госдума рф, оон, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Европа, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Кайя Каллас, Госдума РФ, ООН, Евросоюз
Слуцкий прокомментировал массовые демонстрации против США из-за Гренландии

Слуцкий: двойные стандарты вернулись Европе бумерангом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом, и "закон джунглей" грозит вторгнуться на территорию "цветущего сада", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя массовые демонстрации против США и в поддержку Гренландии.
Масштабные демонстрации против притязаний США на Гренландию проходят в ряде городов Дании, протестующие собрались, в том числе, в датской столице Копенгагене, сообщает датский телеканал TV2.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
"Евромайдан против (президента США Дональда - ред.) Трампа… Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом. Расчленение Югославии и признание Косова, смена неугодных Белому Дому режимов в Ираке, Ливии, Сирии, провокация украинского конфликта – во всех этих авантюрах Брюссель активно поддерживал Вашингтон. Теперь же "закон джунглей" грозит вторгнуться на территорию "цветущего сада" (вспомним экс-главу европейской дипломатии Борреля)", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы думского комитета, махинации с международным правом, которыми коллективный Запад занимался всю первую четверть 21-го столетия, в результате поставили под угрозу "пресловутое" евроатлантическое единство.
"Европейский союз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, пишет The Economist. За что боролись, как говорится", - добавил Слуцкий.
Он подчеркнул, что Россия же последовательна в своих действиях и принципах и выступает за торжество и соблюдение Устава ООН.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Мы вас убьем": в США обратились к ЕС с предупреждением из-за Гренландии
Вчера, 05:07
"Судьбу Гренландии должны решать гренландцы. И пока островитяне не хотят принудительного "брака по расчету" с Трампом. Это территория Дании", - считает политик.
Слуцкий в публикации также задал вопрос главе дипломатии ЕС Кае Каллас: "позовут ли на помощь Владимира Зеленского, с которым в 2024 году Копенгаген с большой помпой подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности?"
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Макрон раскритиковал США за угрозы пошлинами из-за Гренландии
17 января, 21:51
 
В миреГренландияСШАЕвропаЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампКайя КалласГосдума РФООНЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
