МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом, и "закон джунглей" грозит вторгнуться на территорию "цветущего сада", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя массовые демонстрации против США и в поддержку Гренландии.

Масштабные демонстрации против притязаний США на Гренландию проходят в ряде городов Дании , протестующие собрались, в том числе, в датской столице Копенгагене , сообщает датский телеканал TV2.

Ливии, "Евромайдан против (президента США Дональда - ред.) Трампа … Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом. Расчленение Югославии и признание Косова , смена неугодных Белому Дому режимов в Ираке Сирии , провокация украинского конфликта – во всех этих авантюрах Брюссель активно поддерживал Вашингтон . Теперь же "закон джунглей" грозит вторгнуться на территорию "цветущего сада" (вспомним экс-главу европейской дипломатии Борреля)", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы думского комитета, махинации с международным правом, которыми коллективный Запад занимался всю первую четверть 21-го столетия, в результате поставили под угрозу "пресловутое" евроатлантическое единство.

"Европейский союз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, пишет The Economist. За что боролись, как говорится", - добавил Слуцкий

Он подчеркнул, что Россия же последовательна в своих действиях и принципах и выступает за торжество и соблюдение Устава ООН

"Судьбу Гренландии должны решать гренландцы. И пока островитяне не хотят принудительного "брака по расчету" с Трампом. Это территория Дании", - считает политик.

Слуцкий в публикации также задал вопрос главе дипломатии ЕС Кае Каллас : "позовут ли на помощь Владимира Зеленского , с которым в 2024 году Копенгаген с большой помпой подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности?"