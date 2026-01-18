Слуцкий прокомментировал массовые демонстрации против США из-за Гренландии

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом, и "закон джунглей" грозит вторгнуться на территорию "цветущего сада", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя массовые демонстрации против США и в поддержку Гренландии.
Масштабные демонстрации против притязаний США на Гренландию проходят в ряде городов Дании, протестующие собрались, в том числе, в датской столице Копенгагене, сообщает датский телеканал TV2.
"Евромайдан против (президента США Дональда - ред.) Трампа… Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом. Расчленение Югославии и признание Косова, смена неугодных Белому Дому режимов в Ираке, Ливии, Сирии, провокация украинского конфликта – во всех этих авантюрах Брюссель активно поддерживал Вашингтон. Теперь же "закон джунглей" грозит вторгнуться на территорию "цветущего сада" (вспомним экс-главу европейской дипломатии Борреля)", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы думского комитета, махинации с международным правом, которыми коллективный Запад занимался всю первую четверть 21-го столетия, в результате поставили под угрозу "пресловутое" евроатлантическое единство.
"Европейский союз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, пишет The Economist. За что боролись, как говорится", - добавил Слуцкий.
"Судьбу Гренландии должны решать гренландцы. И пока островитяне не хотят принудительного "брака по расчету" с Трампом. Это территория Дании", - считает политик.
Слуцкий в публикации также задал вопрос главе дипломатии ЕС Кае Каллас: "позовут ли на помощь Владимира Зеленского, с которым в 2024 году Копенгаген с большой помпой подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности?"
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
