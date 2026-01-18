Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 135 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 и бронетранспортер Stryker производства США и пять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Куртовка, Краматорск, Васютинское, Дружковка, Константиновка и Малиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 135 военнослужащих, бронетранспортер М113 и бронетранспортер Stryker производства США, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18