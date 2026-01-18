Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 135 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113 и бронетранспортер Stryker производства США и пять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.