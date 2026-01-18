https://ria.ru/20260118/vzryvy-2068566486.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 18.01.2026
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы