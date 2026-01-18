https://ria.ru/20260118/vzryv-2068655297.html
В КБР трое пострадавших при взрыве газа находятся в реанимации
В КБР трое пострадавших при взрыве газа находятся в реанимации - РИА Новости, 18.01.2026
В КБР трое пострадавших при взрыве газа находятся в реанимации
Трое из четырех пострадавших в результате взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии находятся в реанимации, по данному факту... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:42:00+03:00
2026-01-18T21:42:00+03:00
2026-01-18T21:42:00+03:00
происшествия
россия
баксанский район
нальчик
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068651247_0:375:2000:1500_1920x0_80_0_0_a7bb6c494ae778f3d15b20bdbbef6389.jpg
https://ria.ru/20260117/vzryv-2068528239.html
россия
баксанский район
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068651247_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ac974b2697d8cf577ce25f10266b5544.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, баксанский район, нальчик, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Баксанский район, Нальчик, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В КБР трое пострадавших при взрыве газа находятся в реанимации
Трое пострадавших при взрыве газа в гараже в КБР находятся в реанимации