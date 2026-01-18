В КБР трое пострадавших при взрыве газа находятся в реанимации

НАЛЬЧИК, 18 янв – РИА Новости. Трое из четырех пострадавших в результате взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии находятся в реанимации, по данному факту организована проверка, сообщило региональное СУ СК РФ.

"По предварительным данным, 18 января 2026 года в 17 часов при проведении манипуляций с газобаллонным оборудованием автомашины в гараже домовладения произошла его разгерметизация и воспламенение газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них находятся в реанимации", - говорится в сообщении.