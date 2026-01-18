Рейтинг@Mail.ru
В КБР трое пострадавших при взрыве газа находятся в реанимации
21:42 18.01.2026
В КБР трое пострадавших при взрыве газа находятся в реанимации
2026-01-18T21:42:00+03:00
2026-01-18T21:42:00+03:00
баксанский район
нальчик
россия
баксанский район
нальчик
2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеНа месте взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии
© Фото : Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
На месте взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии
НАЛЬЧИК, 18 янв – РИА Новости. Трое из четырех пострадавших в результате взрыва газового баллона в гараже в селении Заюково в Кабардино-Балкарии находятся в реанимации, по данному факту организована проверка, сообщило региональное СУ СК РФ.
Ранее ГУ МЧС РФ по региону сообщило, что вечером в воскресенье в гараже на улице Кабардинской в селении Заюково Баксанского района произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием. В результате пострадали четыре человека, которых доставили в больницу Нальчика, детей среди них нет.
"По предварительным данным, 18 января 2026 года в 17 часов при проведении манипуляций с газобаллонным оборудованием автомашины в гараже домовладения произошла его разгерметизация и воспламенение газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них находятся в реанимации", - говорится в сообщении.
Ведомство организовало по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последствия взрыва газового баллона в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СК показал кадры последствий взрыва в кафе на Ставрополье
17 января, 18:20
 
