В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский 24 телеканал. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T01:54:00+03:00
