В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.01.2026
01:54 18.01.2026
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский 24 телеканал. РИА Новости, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский 24 телеканал.
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении СМИ в его Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской области около получаса.
Кроме того, сирены также звучат в Черниговской, Сумкой, Полтавской, частях Киевской и Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
01:21
 
Заголовок открываемого материала