11:00 18.01.2026
Гарбузов: предприятия Москвы увеличили выпуск изделий из бумаги на 6,2%
Гарбузов: предприятия Москвы увеличили выпуск изделий из бумаги на 6,2%

На предприятии по производству продукции из бумаги в Москве
На предприятии по производству продукции из бумаги в Москве
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В столице предприятия за январь-ноябрь прошлого года увеличили отгрузку продукции из бумаги на 6,2% по сравнению с таким же периодом 2024 года, заявил в воскресенье министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Городские предприятия данной отрасли занимаются выпуском различной продукции — от упаковочных ящиков и гибкой тары до обоев, канцелярских принадлежностей и товаров из ламинированного картона.
"В Москве работает свыше 700 компаний деревообрабатывающей и бумажной промышленности, включая полиграфические предприятия. С января по ноябрь 2025 года отгрузка бумажных изделий выросла на 6,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила более 54 миллиардов рублей", — уточнил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента.
Отмечается, что в текущем году промышленные предприятия продолжили активно увеличивать производственные мощности и внедрять передовые технологии. Так, в начале 2026 года московская фабрика упаковки "Таро-Групп" планирует запуск новой автоматической линии по изготовлению кашированных коробок (картонных коробок, обтянутых декоративными материалами), а также ввод в эксплуатацию нового клеевого станка с ЧПУ. Несколько лет назад компания взяла курс на цифровой подход в разработке сложных упаковочных решений, опираясь на собственное конструкторское бюро и парк современного ЧПУ-оборудования.
Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Ежегодно здесь открывается примерно 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в Москве работает около 4,6 тысячи промкомпаний, где заняты порядка 755 тысяч человек, уточнили в департаменте. Сегодня производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты.
Ранее Гарбузов сообщил, что благодаря городу по итогам 9 месяцев 2025 года объем экспорта столичных компаний в отрасли приборостроения увеличился на 122% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Предприятия поставляли приборы для измерения различных типов излучения, а также радиолокационную аппаратуру.
 
Заголовок открываемого материала