Американцы осудили Трампа за слова о ненужности промежуточных выборов

Согласно результатам опроса, 64% респондентов негативно оценивают высказывание Трампа, в то время как только 14% дают ему положительную оценку. Примечательно, что даже среди республиканцев относительное большинство респондентов (38% против 31%) отрицательно отзывается о словах президента.

Опрос проводился 17 января среди 8002 взрослых американцев. Погрешность не приводится.

Ранее Трамп заявил, что в случае, если республиканцы проиграют на промежуточных выборах в ноябре, демократы найдут повод, чтобы объявить ему импичмент.