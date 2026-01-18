https://ria.ru/20260118/vybory-2068570427.html
Американцы осудили Трампа за слова о ненужности промежуточных выборов
Американцы осудили Трампа за слова о ненужности промежуточных выборов - РИА Новости, 18.01.2026
Американцы осудили Трампа за слова о ненужности промежуточных выборов
Более 60% американцев осудили президента США Дональда Трампа за его слова о ненужности промежуточных выборов, следует из опроса компании YouGov. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T05:44:00+03:00
2026-01-18T05:44:00+03:00
2026-01-18T05:44:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7cb10c4c6a4466f56466892b712676b.jpg
https://ria.ru/20260106/tramp-2066644429.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0c524ca8cd87fed40f47d22c9085085f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Американцы осудили Трампа за слова о ненужности промежуточных выборов
YouGov: слова Трампа о ненужности промежуточных выборов осудили 64% американцев
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Более 60% американцев осудили президента США Дональда Трампа за его слова о ненужности промежуточных выборов, следует из опроса компании YouGov
.
Ранее в интервью агентству Рейтер Трамп
, говоря о промежуточных выборах, заявил, что добился многого, и, как он выразился, "если так подумать, нам даже и не нужны выборы".
Согласно результатам опроса, 64% респондентов негативно оценивают высказывание Трампа, в то время как только 14% дают ему положительную оценку. Примечательно, что даже среди республиканцев относительное большинство респондентов (38% против 31%) отрицательно отзывается о словах президента.
Опрос проводился 17 января среди 8002 взрослых американцев. Погрешность не приводится.
Ранее Трамп заявил, что в случае, если республиканцы проиграют на промежуточных выборах в ноябре, демократы найдут повод, чтобы объявить ему импичмент.