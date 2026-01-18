Рейтинг@Mail.ru
Американцы осудили Трампа за слова о ненужности промежуточных выборов - РИА Новости, 18.01.2026
05:44 18.01.2026
Американцы осудили Трампа за слова о ненужности промежуточных выборов
Американцы осудили Трампа за слова о ненужности промежуточных выборов
Американцы осудили Трампа за слова о ненужности промежуточных выборов

YouGov: слова Трампа о ненужности промежуточных выборов осудили 64% американцев

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 60% американцев осудили президента США Дональда Трампа за его слова о ненужности промежуточных выборов, следует из опроса компании YouGov.
Ранее в интервью агентству Рейтер Трамп, говоря о промежуточных выборах, заявил, что добился многого, и, как он выразился, "если так подумать, нам даже и не нужны выборы".
Согласно результатам опроса, 64% респондентов негативно оценивают высказывание Трампа, в то время как только 14% дают ему положительную оценку. Примечательно, что даже среди республиканцев относительное большинство респондентов (38% против 31%) отрицательно отзывается о словах президента.
Опрос проводился 17 января среди 8002 взрослых американцев. Погрешность не приводится.
Ранее Трамп заявил, что в случае, если республиканцы проиграют на промежуточных выборах в ноябре, демократы найдут повод, чтобы объявить ему импичмент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп пообещал эпическую победу республиканцев на промежуточных выборах
6 января, 18:14
 
