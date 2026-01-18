В ВСУ стали появляться "мертвые души", рассказали силовики

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Командование ВСУ не спешит заполнять появившиеся в большом числе вакантные должности, вместо этого в подразделениях числятся "мертвые души", чью зарплату они делят между собой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что в результате масштабирования штурмовых подразделений образовались вакантные должности, заполнять их оказалось некем.

"Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать "мертвыми душами", которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата", - сказал он.

Зарплата, по его словам, переводится на счет этих "мертвых душ", а затем делится между заинтересованными лицами.

"Об этом в соцсетях сообщают украинские военнослужащие", - добавил представитель силовых структур.

Такой схемой, по его словам, воспользовался, в частности, командир батальона беспилотных авиационных комплексов 225-го отдельного штурмового полка Анвар Хисориев, чье подразделение год назад расширили до батальона.

"Штатная численность подразделения выросла примерно в 4-5 раз, но хитрый командир не спешил заполнять все ваканты", - сказал собеседник агентства.