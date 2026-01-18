Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ стали появляться "мертвые души", рассказали силовики - РИА Новости, 18.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 18.01.2026
В ВСУ стали появляться "мертвые души", рассказали силовики
В ВСУ стали появляться "мертвые души", рассказали силовики
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
австрия
рим
вооруженные силы украины
словакия
австрия
рим
в мире, словакия, австрия, рим, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Австрия, Рим, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Командование ВСУ не спешит заполнять появившиеся в большом числе вакантные должности, вместо этого в подразделениях числятся "мертвые души", чью зарплату они делят между собой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что в результате масштабирования штурмовых подразделений образовались вакантные должности, заполнять их оказалось некем.
"Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать "мертвыми душами", которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата", - сказал он.
Зарплата, по его словам, переводится на счет этих "мертвых душ", а затем делится между заинтересованными лицами.
"Об этом в соцсетях сообщают украинские военнослужащие", - добавил представитель силовых структур.
Такой схемой, по его словам, воспользовался, в частности, командир батальона беспилотных авиационных комплексов 225-го отдельного штурмового полка Анвар Хисориев, чье подразделение год назад расширили до батальона.
"Штатная численность подразделения выросла примерно в 4-5 раз, но хитрый командир не спешил заполнять все ваканты", - сказал собеседник агентства.
Жена командира Анна Хисориева "вот уже который месяц колесит по курортам Европы", отметил он. За последние три месяца она успела побывать, по его словам, в Словакии, Австрии, Риме и на Тенерифе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Комбриг ВСУ в тылу получает три тысячи долларов в месяц, сообщил источник
11 октября 2025, 20:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияАвстрияРимВооруженные силы Украины
 
 
