В ВСУ стали появляться "мертвые души", рассказали силовики
В ВСУ стали появляться "мертвые души", рассказали силовики - РИА Новости, 18.01.2026
В ВСУ стали появляться "мертвые души", рассказали силовики
Командование ВСУ не спешит заполнять появившиеся в большом числе вакантные должности, вместо этого в подразделениях числятся "мертвые души", чью зарплату они... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T21:59:00+03:00
2026-01-18T21:59:00+03:00
2026-01-18T21:59:00+03:00
В ВСУ стали появляться "мертвые души", рассказали силовики
РИА Новости: в подразделениях ВСУ числятся мертвые души
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Командование ВСУ не спешит заполнять появившиеся в большом числе вакантные должности, вместо этого в подразделениях числятся "мертвые души", чью зарплату они делят между собой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что в результате масштабирования штурмовых подразделений образовались вакантные должности, заполнять их оказалось некем.
"Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать "мертвыми душами", которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата", - сказал он.
Зарплата, по его словам, переводится на счет этих "мертвых душ", а затем делится между заинтересованными лицами.
"Об этом в соцсетях сообщают украинские военнослужащие", - добавил представитель силовых структур.
Такой схемой, по его словам, воспользовался, в частности, командир батальона беспилотных авиационных комплексов 225-го отдельного штурмового полка Анвар Хисориев, чье подразделение год назад расширили до батальона.
"Штатная численность подразделения выросла примерно в 4-5 раз, но хитрый командир не спешил заполнять все ваканты", - сказал собеседник агентства.
Жена командира Анна Хисориева "вот уже который месяц колесит по курортам Европы", отметил он. За последние три месяца она успела побывать, по его словам, в Словакии
, Австрии
, Риме
и на Тенерифе
.